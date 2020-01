Global Finance’in “Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü” bir kez daha Akbank’a

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Global Finance’in düzenlediği \"World’s Best Banks Awards” kapsamında, Akbank dördüncü yıl üst üste “Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü”nü aldı.

Akbank, prestijli uluslararası yayınlardan Global Finance tarafından “Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü”ne layık görüldü. Global Finance, bankacılık çevrelerinin yakından izlediği “World’s Best Bank Awards” değerlendirmesinde müşterilerine en iyi hizmeti sağlamak için uzmanlığı ve teknolojiyi etkin bir şekilde birleştiren ve hızla değişen dünyada başarılı bankacılık modelini uygulayabilen bankaların öne çıktığını belirtti. Akbank, Global Finance tarafından bu unvanı toplamda on üçüncü kez almış oldu.

Washington D.C.’deki yıllık Dünya Bankası-IMF toplantılarında düzenlenen törende, ödülü Akbank adına Genel Müdür Hakan Binbaşgil Global Finance Genel Müdürü Joseph Giarraputo’dan aldı. Global Finance’in Akbank’ı üst üste dördüncü kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçmesinin, bankacılıkta standartları sürekli yükselten nitelikli bir çabayı yansıttığını vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Çeşitli finans yayınları tarafından bu yıl dördüncü kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” unvanını almış olduk. Ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığımız ödüller yalnızca sağlam finansal yapımızı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Akbank’ın marka gücü ve güvenilirliğini de ortaya koyuyor\" dedi.

\"Dijitalleşmede önemli bir başarı trendi yakaladık\"

Bankacılığın geleceğini belirleyecek en önemli trendlerden bir tanesinin dijitalleşme olduğunu kaydeden Binbaşgil, “Bu alanda çok büyük yatırımlar yaptık ve yoğun çalışmalarımızın sonucu önemli bir başarı trendi yakaladık. Dijital kanalları kullanan müşteri sayımız 3,8 milyona, mobil bankacılık müşteri sayımız ise 3,5 milyona ulaştı. Bugün bankamızdaki işlemlerin %95’i dijital kanallardan yapılıyor. Bankamız bünyesinde teknolojiye yaptığımız yatırımlara ek olarak, hem ülkemizin hem de dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle inovasyon odaklı işbirlikleri yapıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

\"Başarılarımızın arkasında Akbanklıların uzmanlığı ve özverisi var\"

Binbaşgil, \"Tüm başarılarımızın arkasında Akbanklıların fark yaratan uzmanlığı ve özverili çalışmaları var” dedi ve ekledi: “Son derece nitelikli ve dinamik bir ekiple çalışıyoruz. Her 10 çalışanımızın 7’si Y jenerasyonuna mensup, yaş ortalaması 35. Sektörde yüzde 77 olan üniversite mezunu oranı, bankamızda yüzde 95. Bankamızın sağladığı eğitim ve gelişim programlarıyla sürekli kendini yenileyen, son teknolojiyi yakından takip eden, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen bir ekibimiz var. Çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için müşteri deneyimi kadar önemli. Sadece bugünün değil, yarının da en iyi bankacılarını yetiştirmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kazandığımız bu ödül vesilesiyle, her konuda bize destek olan çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” (Fotoğraflı)