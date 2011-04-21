-''GLOBAL 2000''DE 12 TÜRK ŞİRKETİ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Forbes dergisine göre, dünyanın en büyük şirketi yine ABD'den JPMorgan Chase bankası oldu. Türkiye'den 12 şirket de listede yer aldı. Derginin internet sitesinde dünyanın en büyük 2000 şirketini açıkladığı ''Global 2000'' araştırmasına göre, dünyanın en büyük şirketi ABD'den JPMorgan Chase olurken, bu şirketi İngiltere'den HSBC takip ediyor. Geçen yıl ikinci sırada yer alan ABD'den General Electric, bu yıl 3. sıradan listeye girdi. Geçen sene Royal Dutch Shell ile birlikte listede 8. sırada yer alan HSBC bu yıl ikinci sırada, Hollandalı Royal Dutch Shell ise 5. sırada yer buldu. Listenin ilk 10 sırasında 4 ABD'li, 2 Çin'li, 1'er İngiltere, Hollanda, Brezilya şirketi yer aldı. ''Global 2000'' listesinde ise toplamda ABD'den 536, Japonya'dan 260, Çin'den 121, Kanada'dan 67 ve Hindistan'dan 57 şirket yer alıyor. Dünyanın en büyük ilk 10 şirketi, ülkeleri ve piyasa değerleri şöyle: - 1. sırada JPMorgan Chase (ABD - 182,2 milyar dolar) - 2. sırada HSBC (İngiltere - 186,5 milyar dolar) - 3. sırada General Electric (ABD - 216,2 milyar dolar) - 4. sırada ExxonMobil (ABD - 407,2 milyar dolar) - 5. sırada Royal Dutch Shell (Hollanda - 212,9 milyar dolar) - 6. sırada PetroChina (Çin - 320,8 milyar dolar) - 7. sırada ICBC (Çin - 239,5 milyar dolar) - 8. sırada Berkshire Hathaway (ABD - 211 milyar dolar) - 8. sırada Petrobras (Brezilya - 238,8 milyar dolar) -10. sırada Citigroup (ABD - 132,8 milyar dolar) -LİSTEDEKİ TÜRK ŞİRKETLERİ- Forbes Dergisi'nin açıkladığı ''Global 2000'' listesinde 12 Türk şirketi de yer aldı. Piyasa değeri 20,1 milyar dolar olan Garanti Bankası, listede 324. sırada yer aldı. Geçen sene Garanti Bankası listede 274. sırada yer bulmuştu. Garanti Bankası'nı, 14,2 milyar dolar piyasa değeriyle 329. sırada yer alan Türkiye İş Bankası takip etti. İş Bankasının geçen sene listedeki yeri 288 idi. Koç Holding ise 10,8 milyar dolar piyasa değeriyle listenin 343. sırasında yer alıyor. Geçen seneki sıralamada Koç Holding 321. sırada yer alıyordu. Geçen sene listede 1872. sırada yer alan Doğan Holding bu sene yer bulamadı. Buna karşılık Ford Otomotiv Sanayi, 1946. sıradan listeye girdi. Geçen yıl listeye 1507. sıradan giren Türk Hava Yolları, bu yıl 1896. sıraya geriledi. Listeye giren Türk şirketleri ve piyasa değerleri şöyle: - 324. sırada Garanti Bankası (20,1 milyar dolar) - 329. sırada Türkiye İş Bankası (14,2 milyar dolar) - 343. sırada Koç Holdings (10,8 milyar dolar) - 367. sırada Akbank (19,8 milyar dolar) - 459. sırada Sabancı Holding 9,7 milyar dolar) - 630. sırada Halkbank (9,8 milyar dolar) - 674. sırada Türk Telekom (15,2 milyar dolar) - 753. sırada Vakıfbank (6,1 milyar dolar) - 770. sırada Turkcell (12,4 milyar dolar) - 1222. sırada Enka (7,7 milyar dolar) - 1896. sırada Türk Hava Yolları (2,9 milyar dolar) - 1946. sırada Ford Otomotiv Sanayi (3 milyar dolar)