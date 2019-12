Glenn Close'un da bir yıldızı var

Amerikalı oyuncu Glenn Close, Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan ünlüler kervanına katıldı. 61 yaşındaki Glenn Close, bunun büyük bir onur olduğunu ve adının çocukluğunda hayran olduğu bazı kişilerle birlikte yer almasının harika bir duygu olduğunu söyledi.



Close, "Bir yıldız olarak değerlendirilmek ayrı bir şey ama benim için en büyük onur adımın bu kaldırımda ben öldükten sonra bile kalacağını bilmek" diye konuştu.



Glenn Close, 9 Mart 1947 yılında dünyaya geldi. 1982 yılında Çılgın Dünya/The World According to Garp, 1983 yılında The Big Chill ve 1984'te The Natural adlı filmlerle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'larına aday gösterildi.



Arka arkaya gelen bu adaylıklarla adını ödül tarihine yazdırdı ve halen üç yıl üst üste En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında bu ödüle aday gösterilen tek kadın oyuncu o...



Bulvarda yıldız sahibi olan 2378. sanatçı olan Close, Öldüren Cazibe/Fatal Attraction ve Tehlikeli İlişkiler/Dangerous Liasions filmlerindeki rolleriyle tanınıyor.