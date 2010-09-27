T24 LogoT24 Logo
Spor

GLASGOW RANGERS MAÇINA BELÇİKALI HAKEM İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2010 18:28

-GLASGOW RANGERS MAÇINA BELÇİKALI HAKEM İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Bursaspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu ikinci maçında 29 Eylül Çarşamba günü İskoçya'nın Glasgow Rangers takımı ile oynayacağı karşılaşmayı, Belçikalı hakem Serge Gumienny yönetecek. Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Gumienny'in yardımcılıklarını Mark Simons ve Frank Bleyen yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Luc Wouters ve Peter Vervecken'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Christof Virant olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24