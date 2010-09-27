-GLASGOW RANGERS MAÇINA BELÇİKALI HAKEM İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Bursaspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu ikinci maçında 29 Eylül Çarşamba günü İskoçya'nın Glasgow Rangers takımı ile oynayacağı karşılaşmayı, Belçikalı hakem Serge Gumienny yönetecek. Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Gumienny'in yardımcılıklarını Mark Simons ve Frank Bleyen yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Luc Wouters ve Peter Vervecken'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Christof Virant olacak.