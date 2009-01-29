Gladyatör'ün yapımcısından Atatürk filmi

Yönetmen Fuad Kavur, Atatürk filminin hazır olduğunu, filmin prodüktörlüğünü ünlü yapımcı Branko Lustig’in üstlendiğini kaydetti.



İngiltere’de yaşayan Türk yönetmen Fuad Kavur, yıllardır üzerinde çalıştığı Atatürk’ün hayatını anlatan filmin çekilmeye hazır olduğunu açıkladı. Kavur, Atatürk filminin yapımcılığını “Shindler’in Listesi”, “Hannibal” ve “Gladyatör” gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı olan Branko Lustig’in üstlendiğini bildirdi.



Yönetmen Ömer Kavur’un amcasının oğlu olan Fuad Kavur, 7 ayda hazırladığı Atatürk filminin senaryosunu, Darling ve Eyes Wide Shut (Gözler tamamen kapalı) gibi filmlerin ödüllü senaristi Frederick Raphael ile tamamladıklarını söyledi.



Lustig ve Kavur, filmi 2010’da Türkiye’de, İstanbul ve Anadolu’da çekmeyi planlıyor. İkili bu yaz Türkiye’de incelemelerde bulunup, çekime yardımcı olacak Türk yapım şirketleriyle görüşmeler yapacak.



Lustig ve Kavur bu gezilerinde, özellikle Çanakkale ve Sakarya Savaşları ve İzmir’in kurtuluşu sahnelerinin çekimleri için, Türk hükümetinin ve TSK’nın yardımını isteyecekler.



‘Macaristan’da çekebiliriz’



Kavur, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Ankara’nın bu konuda bizimle işbirliği yapması gerekiyor. Bu iş, para işi değil aslında. Bu kişiler Hollywood’un önde gelen isimleri. Türk hükümetinin ve ordusunun da desteği gerekli. Türkiye izin vermezse Bulgaristan ya da Macaristan’da çekeceğiz. Üstelik Macaristan yüzde 30 sübvansiyon veriyor” dedi.



Filmin kim tarafından yönetileceği sorusuna Kavur, “Türkiye’den gelecek reaksiyona bağlı. Herşey yolunda giderse, Branko’ya yakın bir yönetmen olabilir” yanıtını verdi. Kavur ve Lustig, daha önce de o günlerde Türkiye’de yapılmasına izin vermediği için, Yugoslavya’da Yaşar Kemal’in eseri “İnce Memed”i çekmişlerdi.



Atatürk filmi, 100 milyon dolarlık bütçesiyle “Dr. Jivago” boyutlarında epik bir film olarak planlanıyor. Filmin dağıtımının ise Warner Bros’un üstlenmesi bekleniyor.

Peter Ustinov’un yöneticisiydi.



Kavur, Peter Ustinov’a ait film yapım şirketinin yıllarca yöneticiliğini yaptı. Kavur, Edinburgh Festivali’nde Mozart’ın Don Giovanni Operası’nı Ustinov’la birlikte yönetirken, Londra’dan sonra Berlin, Hamburg, Milano, Paris ve Washington’da dünyaca ünlü operaların sahneye konmasında da yardımcı oldu.





