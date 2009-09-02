'Gladio' film çekiminde 2 bin fünye

Kurtlar Vadisi Gladio filminin Antalya’da gerçekleşen çekimlerinde terörist Abdullah Öcalan’a yapılan suikastın çekimleri vardı. Yazete.com'un haberine göre dağların arasındaki çekimler için yaklaşık bir ay öncesinden özel bir plato kuruldu. Gece başlayan çekimler sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.







Dizinin en sevilen kötü karakteri İskender Büyük’ü köy halkı alkışlarla karşıladı. Bolca aksiyon sahnesiyle karşılaşacağınız Gladio’nun Antalya çekimlerinde 53 adet maketten yapılan ağır silah kullanıldı. Setin en can alıcı noktası ise film için kurulan evlerin 2 bin adet fünye ile patlatılmasıydı.