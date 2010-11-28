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Dünya

G.KORE GAZETECİLERİN ADADAN AYRILMALARINI İSTEDİ YEONGYEONG ADASI (A.A)

28 Kasım 2010 11:28

-G.KORE GAZETECİLERİN ADADAN AYRILMALARINI İSTEDİ YEONGYEONG ADASI (A.A) - 28.11.2010 - Güney Kore, Kuzey Kore ile yaşanan gerginlikte ön cephe konumundaki Yeonpyeong adasındaki gazetecilerin adadan ayrılmalarını istedi. Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatının başlamasından saatler sonra Güney Kore Savunma Bakanlığı, Yeonpyeong adasında ''durumun iyi olmadığını'' ve bu yüzden gazetecilerin adadan gitmelerinin gerektiğini bildirdi.  Kuzey Kore tarafından salı günü top ateşine tutulan Güney Kore'ye ait Yeonpyeong Adası'nda, askeri tatbikatın başladığı haberlerinin verilmesinden sonra sirenler çalmış, halktan ve gazetecilerden sığınaklara gitmeleri istenmişti.  Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Kuzey Kore üssünden bir adet top atışı duyulmasının ardından alarm verildiği belirtilmiş ve yaklaşık yarım saat süren alarm durumu TSİ 04:57'de kaldırılmıştı.

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