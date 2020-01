Gizli tanık: Van depreminde toplanan paralar FETÖ'ye aktarıldı

Darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "Karayolları imamı" ve "karayolları abisi" olduğu iddia edilen 2 kişiyle ilgili gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Gizli tanık 'WVGX167DE', Van bölgesi karayolları sorumlularının, Van depreminde toplanan yardım paralarını 'FETÖ'ye aktardıklarını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Karayolları imamı" olduğu iddia edilen Karayolları Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Tahsin Ay ile "Karayolları abisi" olduğu öne sürülen Karayolları Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ziya Eken tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eken ve Ay'ın emniyette verdiği ifadeler sırasında, 'WVGX167DE' adı verilen gizli tanığın 2 isim hakkındaki beyanları ortaya çıktı. Ay, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 1973'te işe başladığını, sırasıyla Van, Kastamonu ve Erzurum'da çalışmasının ardından 2011'de tekrar Van'a bölge müdür yardımcısı, 2013'te ise Karayolları Genel Müdürlüğüne şube müdürü olarak atandığını anlattı. Bu tarihten itibaren Ankara'da çalıştığını belirten Ay, darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. İfadesinde 'FETÖ' ile bir bağının olmadığını iddia eden Ay, darbe girişimiyle ilgili önceden bilgisinin olmadığını da savundu.

Ay, "Darbe girişimi olacağı konusunda talimat verildi mi?" sorusuna, "15 Temmuz akşamı yatsı namazı çıkışı helikopter seslerini duyduk ve eve gelince de televizyondan detayları öğrendim. Kesinlikle talimat almadım." yanıtını verdi. Erzurum'daki evini 2013'te satarak elde ettiği parayı, "faizsiz sistemle işlediği" için Bank Asya'ya yatırdığını ve bir müddet sonra çektiğini ifade eden Ay, "2014 yılı başı itibarıyla da yatırıp yatırmadığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı. Adı dışında kendisine hitap edilen bir lakap ya da başka ismi olup olmadığı da sorulan Ay, "Herkes bana ismimle hitap eder" diye cevap verdi.

Gizli tanık anlattı

Emniyetteki sorgusunda kendisi hakkında gizli tanık beyanları okunan Ay, hakkındaki suçlamaları iftira olarak niteledi ve kabul etmedi. "WVGX167DE" adı verilen gizli tanığın, Ay hakkındaki beyanlarında şu ifadeler yer alıyor:

"Bu örgüt mensubu Van 11. Bölge Müdürlüğünde müdür yardımcısıydı. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğünde şube müdürüdür. Bu örgüt mensubu Karayolları Bölge Müdürlüğünden sorumlu FETÖ/PDY imamıydı. Bu kişi Van il merkezinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten FETÖ/PDY imamlarıyla irtibatlı olan Karayolları imamıydı. Kendi makam odasında Van sorumlu imamlarıyla toplantı yaptıklarını biliyorum. Bu kişi karayollarından ihaleleri sürekli olarak FETÖ/PDY üyesi müteahhitlere veren kişidir. Diğer müteahhitlerden de himmet adı altında kurban, zekat, burs parası toplayarak örgüte finans sağlayan kişidir. Makam odasında sürekli olarak Fetullah Gülen kitapları bulundurduğu, odasına gelen kişilere de bu kitapları okuyarak eleman temin ederek, Van'da düzenlenen örgüt toplantılarına götürdüğünü biliyorum. Bu örgüt mensubunu FETÖ/PDY'nin Van imamlarını umreye gönderdiklerini biliyorum. Bu kişi, deprem döneminde gelen yardımlar ve çalışmaları direkt FETÖ/PDY mensuplarına aktaran ve bu malzemelerin bir çoğunu Serhat Koleji ve bu örgütle bağlantılı yerlere aktaran kişidir."

Hasan Tahsin Ay, evi ve iş yerinde ele geçirilen materyaller hakkında da "DVD ve CD'ler çocukların eğitimi için okullarından verilmiştir. Dolar ise...Hatırlamıyorum ama bazen dolar alırdım, o zamandan çantamda kalmış olabilir. Herhangi bir maksadı yoktur." değerlendirmelerini paylaştı.

Karayolları Şube Müdürü Mehmet Ziya Eken de ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddetti. Eken, 2006 yılındaki KPSS'den aldığı 78 puan ile 2007'de Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü'ne atandığını, 2014'te ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildiğini belirtti. Örgüt üyesi olmadığını savunan Eken, Bank Asya'ya ait bireysel emeklilik hesabı bulunduğunu, 2013'te açılan bu hesabı 2015'te iptal ettirdiğini anlattı. Sorular üzerine, Fetullah Gülen'i medya aracılığıyla tanıdığını, herhangi bir bağının bulunmadığını ileri süren Eken, 2010'da yapılan Anayasa referandumunda AKP müşahitliği yaptığını vurguladı. Eken, 2009'da umre için Suudi Arabistan, 2010 veya 2011 yılı içerisinde de görevli olarak Fransa ve İspanya'ya gittiğini ifade etti. 'FETÖ'ye ait yurt veya evlerde kalmadığını, örgütün yurt içi ve dışı gezilerine katılmadığını ileri süren Eken, burs, himmet, yardım, bağış adı altında 'FETÖ' için para toplamadığını savundu. Eken, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi görevli olarak KKTC'de bulunduğunu, olayı otel lobisinde televizyondan öğrendiğini, girişimle ilgili herhangi bir talimat almadığını kaydetti.

"O dernek örgüte finans elde eder"

"WVGX167DE" adı verilen gizli tanık, Eken hakkındaki beyanlarında ise şu ifadeleri kullandı:

"Van 11. Bölge Müdürlüğünde başmühendis olarak çalışan kişidir. Halen Karayolları Genel Müdürlüğünde Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışır. Bu kişi, Van'da FETÖ/PDY'nin karayolları abisiydi. Bu kişinin örgüt içerisindeki tek görevi, FETÖ/PDY mensuplarının, Van imamlarının düzenledikleri toplantılara, sohbetlere eleman temin etmekti. Bu örgüt mensubunu, FETÖ/PDY'nin Van imamlarının umreye gönderdiklerini biliyorum. Van Teknik Teknik Elemanlar Derneği kurucu üyesidir. FETÖ/PDY tarafından kurulan bu dernek örgüte finans elde eder."

Eken ise gizli tanığın kendisiyle ilgili bu ifadelerinin iftira olduğunu ileri sürdü ve örgütle hiçbir alakası olmadığını savundu. Evi ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçen materyallerin yasak olduğunu bilmediğine işaret eden Eken, "Ele geçen 1 doları Hac dönüşü babam torununa hediye etmişti, oradan kalmış" dedi. Eken, kendisi ve ailesinini 'FETÖ'ye hep muhalif kaldıklarını, herhangi bir yardımda bulunmadıklarını, babasının imam hatip mezunu bir AKP üyesi olduğunu bildirdi.



"Fetullah Gülen'in, dinlerarası diyalog ile ilgili çalışmasının dini bozmaya yönelik bir çalışma olduğunu düşündüğüne" ifade eden Eken, "Gülen'in her işini gizleyerek ve takiye yöntemiyle yaptığını her seferinde hissedip söylüyorduk. Bu amaçla ülkemize verdiği zarar ve darbe girişimini, ABD'nin maşası olarak kendisinin örgütlediğine inanıyorum. Devletimizin ve milletimizin her zaman arkasındayım. 17-25 Aralık sürecinden sonra bu örgütle mücadelemiz devam etmekteydi. Ailecek milli görüş tabanından geldik ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanbaşkomutanımızın da her zaman yanındayız." şeklinde ifade verdi.