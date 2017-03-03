Gizli 'tanık': Eski AKP'li il başkanı FETÖ'nün üst düzey imamıdır

Gizli 'tanık' Ö.B., 2010-2014 yılları arasında AKP Kayseri İl Başkanı olan Ömer Dengiz hakkında "Üst düzey imamdır. Himmet toplar, para yardımı yapar ve karar vericiler arasındadır" diye konuştu.

Sözcü'ten Veli Toprak'ın haberine göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 'FETÖ' soruşturması kapsamındaki iddianameyi kabul etti. 71 sanıklı davada, AKP'de 4 yıl il başkanlığı yapan Ömer Dengiz ile ilgili çarpıcı iddialar da yer aldı. Bir gizli tanık AKP'li Dengiz için "mütevelli heyetinde, himmet toplardı" bilgisini verdi. Dengiz'in evinde 18 adet de 1 dolar bulundu. Halen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın da aralarında olduğu 71 şüpheli "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör (FETÖ/PDY) örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve terörizmin finansmanına muhalefet" suçundan yargılanacak.

Himmet topladı, yurt yaptırdı

2010-2014 yılları arasında AKP Kayseri İl Başkanlığı yapan Ömer Dengiz için gizli tanık Ö.B. isimli kişi AKP'li Dengiz hakkında "Üst düzey imamlardandır. Himmet toplama, para yardımında bulunma ve karar vericiler arasındadır. FETÖ'ye ait Melikşah Üniversitesi'ne kız yurdu yaptırdı" dedi. 10 Ağustos 2016'da AKP'li Dengiz'in evinde yapılan aramada 18 adet 1 ABD Doları bulunduğu da kayıtlara girdi.

Gülen'e gittiğini kabul etti

Dengiz savunmasında şunları kaydetti:

"Evimde yapılan aramada 18 tane 1 dolar bulunduğunu öğrendim. Bu paralar tamamen çocuklarımın yeğenimin düğününde atılan paralar."

Dengiz ilk ifadesinde reddettiği Pensilvanya ziyaretini de ikinci ifadesinde kabul etti. 11 Ocak'ta etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Dengiz, 13 Ocak'ta serbest bırakıldı. AKP'li Dengiz ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, tutuksuz olarak yargılanacak.