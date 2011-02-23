-GİZLİ SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık emekli Albay İbrahim Sezer'in ikametinde ele geçirilen CD'de, Aselsan ve Havelsan'a ait TSK'nın modernizasyonu ve savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik gizli proje dosyaları bulunduğu belirtildi. İddianamede, tutuklu sanık Sezer'den ele geçirilen flash bellekteki ''Sipariş Verenler'' dosyasında, TSK personeli 54 kişinin isimlerinin karşısında özel ve cinsel yaşamlarıyla ilgili notların yazılı olduğu, başka bir dosyada ise kadın temin edilen kişilerin adlarının, alınan paranın, aracı olanların ve birlikteliklerde çekim yapılıp yapılmadığının belirtildiği vurgulandı. ''A. Kızları'' adlı dosyada, amiral rütbesindeki toplam 10 askerin isimlerinin karşısında, kızların isim ve yaşlarının yazılı olduğu, bu isimlerin yanında özel hayatları ve cinsel yaşamlarıyla ilgili notların yer aldığı kaydedildi. İddianamede, ''Gizli Kameralar'' adlı klasörde, İbrahim Sezer'in fuhuş faaliyetleriyle ilgili tutmuş olduğu notlar, askeri personellere şantaj amaçlı kullanılmak üzere temin edilen erkek ve kadınlara ait pornografik gizli çekim görüntüleri ve askeri tesislere ait gizli çekilmiş görüntülerin bulunduğu vurgulanarak, Sezer'den ele geçirilen ve üzerinde ''T.C Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2'nci Muhrip Filotillası Komodorluğu Aksaz-Marmaris/Muğla'' ibaresi bulunan DVD'de, TSK'ya ait ''Gizli'' ve ''Hizmete Özel'' ibareli çok sayıda askeri belgenin yer aldığı aktarıldı. -GİZLİ PROJE DOSYALARI- Sezer'in ikametinde yapılan aramada ele geçirilen CD'de, Aselsan ve Havelsan'a ait TSK'nın modernizasyonu ve savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik gizli proje dosyalarının bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi. El konulan mavi föy dosyadaki CD'de ''Albay Tamer Zorlubaş'' adlı klasör içerisinde Zorlubaş'a bağlı olarak Armerkom'da çalışan örgüt üyelerinin temin ettiği gizli askeri proje dosyalarının ve Armerkom'da çalışan diğer askeri personelin özel ve cinsel yaşantısıyla ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen iddianamede, başka bir klasörde de birçoğu askeri şahıs olduğu anlaşılan toplam 28 kişinin isimlerinin yazılı olduğu, isimlerinin karşısında özel ve cinsel yaşantılarıyla ilgili fişleme tarzı notların yazılı bulunduğu aktarıldı. İddianamede, ''İbrahim Sezer'in Tamer Zorlubaş ile irtibatlı olduğu ve Zorlubaş'ın kendisine bağlı hareket eden örgüt üyelerinin yapmış oldukları çalışmaları Sezer'e gönderdiği sonucuna varılmıştır'' denildi. Sezer'den ele geçirilen flash bellekteki ''Milyoner'' adlı klasörde TSK'ya ait 8 belge ve savaş gemisi fotoğrafları, kışlalara ait fotoğraflar ile bazı askerlere ait cinsel ilişki görüntüleri, ''Devrim Arabaları'' adlı dosyada ise 100 askeri personelin ismiyle oluşturulmuş klasörler olduğu, bu kişilerin özel hayatları ve cinsel yaşamlarıyla ilgili yazışmaların yer aldığı, bazı mail eklerinde pornografik video ve fotoğraf dosyaları olduğu belirtildi. İddianamede, ''İtalyan İşi\Baywatch'' adlı klasörde de Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli olduğu anlaşılan çok sayıda askeri personel ve sivil memurun yaptıkları mail yazışmaları ve birbirlerine gönderdikleri pornografik, erotik video ve fotoğraflara yer verildiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, ''İtalyan İşi\Arge'' adlı klasörde ise Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığında görevli 109 subay ve astsubayın siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırk kökenlerine ve ahlaki eğilimlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği bildirildi. -''SEZER, ÖRGÜT ÜYELERİNİN TÜM EYLEMLERİNDEN SORUMLU''- İddianamede, şu görüşlere yer verildi: ''Sonuç olarak, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, örgüt yöneticileri Tamer Zorlubaş, Mehmet Seyfettin Alevcan, Zeki Mesten ve Yücel Çipli'nin, kendilerine bağlı faaliyet gösteren örgüt üyelerinden elde ettikleri gizli belge, doküman, görüntü ve ses kayıtları, msn görüşmeleri, bazı askeri personele ait kişisel verileri toplatarak örgüt yöneticisi İbrahim Sezer'e ulaştırdıkları anlaşılmıştır. Şüphelinin de bu verileri toplayarak sakladığı ve örgütün amaçları doğrultusunda kullandığı, ayrıca şüpheli İbrahim Sezer'in kendisine bağlı olarak hareket eden örgüt üyelerini emir ve talimatlarıyla yönledirerek, örgütün fuhuş faaliyetlerini organize ettiği, diğer örgüt yöneticileriyle aynı paralelde bazı askeri personelin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri elde ettiği, kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak temin edilmesini sağladığı, casusluk çalışmalarında kullanılmak üzere devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin ettiği, dolayısıyla kendisine bağlı örgüt üyelerinin tüm bu eylemlerinden sorumlu olduğu anlaşılmıştır.'' İddianamede, İbrahim Sezer'in ikametinde bulunan, üzerinde ''Ebru Yüzbaşı'' ve ''Deniz Harp Okulu Kızlar'' ibareleri yazılı, mavi renkli föy dosya içerisindeki dokümanlar ve elde edilen dijital verilerde yer alan ''Kızlar.doc'', ''Sevgili Ebru.doc'' ve ''Sevgili Ebrul.doc'' isimli word dosyalarındaki bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; şüpheli Yekdane Ebru Ercüment'in, Deniz Harp Okulunda okuyan bazı bayan öğrenciler hakkında bilgi ve belge toplayarak Sezer'e verdiğinin anlaşıldığı bildirildi. Elde edilen deliller ve hukuki değerlendirmeler sonucunda, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin özel hayatları ve cinsel yaşamlarıyla ilgili bilgileri Selin Topal'ın hazırlayarak Yekdane Ebru Ercüment'e verdiği, Ercüment'in de bunları Sezer'e gönderdiği ileri sürüldü. İddianamede, şüpheli Emre Sezenler'in, İbrahim Sezer'in talimatıyla Deniz Harp Okulunda okuyan ve haklarında disiplin soruşturması açılan öğrencilerin bilgilerine ulaşarak, bu öğrencilerle ilgili yürütülen disiplin soruşturmalarına ilişkin bilgi ve belge topladığı, elde ettiği bu bilgi ve belgeleri Sezer'e verdiği öne sürüldü. Şüpheli Deniz Mehmet Irak'a ait hard diskin içerisinden çıkan ''Emre yb'' isimli klasörde; ''Gizli'' ibareli askeri içerikli belge ve sunum dosyaları olduğu, söz konusu belge ve sunumların Sezenler tarafından Deniz Mehmet Irak'a verildiği sonucuna varıldığı kaydedildi. Sezer'den ele geçirilen flash bellekte ''Swinger'' (eş değiştirme şeklinde yapılan fuhuş organizasyonları) adlı dosyanın bulunduğu, dosya içerisindeki verilerin şüpheli Kubilay Şükrü Özdemir tarafından hazırlandığı ileri sürülen iddianamede, Özdemir'in, Sezer'in talimatıyla hareket ederek, örgüt faaliyetleri kapsamında fuhuş amaçlı kadın ayarlanmasını organize ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, İbrahim Sezer'den ele geçirilen flash bellek içerisindeki dosyada, çoğunluğunun TSK personeli olduğu anlaşılan 66 kişi ve 3 ailenin isimlerinin karşılarında cinsel ve özel yaşamlarıyla ilgili tutulan fişleme tarzı notların yazılı olduğu ifade edildi. Şüpheli Hakan Çetinkaya'nın, suç örgütünün üyesi olduğu, örgütün faaliyetleri kapsamında fuhşa aracılık ettiği, bazı askeri personelin özel hayatlarıyla ilgili kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedip örgüt yöneticisine verdiğinin anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, şüpheli Burak Çetin'in de suç örgütü üyesi olduğu, Sezer'in talimatıyla hareket ettiği, bu kapsamda kişiler arasındaki konuşmaları gizlice kayda aldığı, bazı şahıslara ait fotoğrafları temin etmek suretiyle kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettiğinin anlaşıldığı ileri sürüldü. İddianamede, şüpheli İbrahim Sezer'in, örgüt faaliyetleri kapsamında elde edilen askeri gizlilik dereceli belgeler ve askeri projelere ait belgeleri maddi menfaat karşılığında satılması amacıyla şüpheli Halil Hanbal'ı kurye olarak kullandığını da vurgulandı.