'Gizli oturumda bilgi verilebilir'

T24 - Kuzey Irak yerel yönetimiyle terör konusunda netice alabilmek için yoğun temaslar yapıldığını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Parlamentoya bilgi verilmelidir” talebi için, “Gizli oturumda bilgilendirme yapabiliriz” dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kuzey Irak’ta yapılan görüşmelerle ilgili, “Parlamentoya bilgi verilmelidir” talebi üzerine “Parlamentoda gizli oturumda bilgilendirme yapabiliriz” dedi. Erdoğan, Bulgaristan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:





'Aktif neticeler almalıyız'



“Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilişkilerimiz bir süredir yoğunlaşarak devam ediyor. Bölücü terör örgütünün içeride ve dışarıdaki konuşlanmasına baktığımızda, Kuzey Irak’ta bir konuşlanmanın olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Kuzey Irak yerel yönetimi ile irtibatlarımız var. Gerek MİT Müsteşarı’nın, gerek İçişleri Bakanı’nın, gerekse Dışişleri Bakanlığı’nın irtibatları oluyor, daha da olacak. Bir an önce terörle mücadelede daha aktif neticeler almanın gayreti içerisindeyiz.”





'2011’den önce olmaz'



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yeni Anayasa için Uzlaşma Komisyonu kuralım” önerisinin hatırlatılması üzerine 2011’den önce yeni bir Anayasa yapmanın söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Bahçeli halkoylaması öncesinde ‘Seçimden önce yeni bir Anayasa çalışması yapılamaz’ dedi. 2011’den sonraya ötelemenin gayreti içinde oldu. Şimdi ise bir alt komisyon gündeme getirmeye başladı. Bizim gündemimizde 26 maddelik Anayasa ile ilgili olarak uyum yasalarının bir an önce çıkarılması var. Muhalefet partileri samimi olarak bu uyum yasalarına gerekli olan desteği versinler, bunu çıkartalım.





Seçim haziran başı



Uyum yasalarının akabinde bütçe başlıyor. Yıl sonuna kadar bütçe müzakereleriyle geçecek, ondan sonra 10-15 gün ara var. Mart başı itibariyle seçim takvimi başlayacak. Tabii bunu YSK açıklayacak. İktidar partisi olarak haziranın başında seçimi yapmayı hedefliyoruz. 90 günlük bir seçim takvimini düşünecek olursak, 2011’de zaten iki ayınız var. Nerede hangi çalışmayı yapacaksınız? Gerçekleri saptırmayalım. Siz ekiplerinizi kurun, yeni anayasa çalışmalarını muhalefet de anamuhalefet de STK’lar da yapsın, biz de çalışmalarımızı yapalım, seçiminin ardından adımı atalım. Biz on düşünüp bir konuşuyoruz. Tükürdüğümüzü yalamayız.”