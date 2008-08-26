Gizlenen skandal

Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı ekibin esame listesine talimatlar emrettiği halde 22 yaşından küçük bir oyuncu yazmadığı, hükmen yenilgiye yol açacak bu hatanın dönemin Futbol Federasyonu tarafından gizlendiği ortaya çıktı.



Skandalın en ilginç yanı, Beşiktaş’ın hükmen yenilgisine gerekçe olacak bilgisayar uyarısının kayıtlarda bulunmasına karşın işleme konulmamış olması. Genel Sekreterlik makamına hiç gitmeyen bu uyarının ayrıca Ulusoy ve yönetiminin önüne de gidip gitmediği bilinmiyor. Sümenaltı edilen bu kayıtlar daha sonra göreve gelen Hasan Doğan Federasyonu’ndan da saklanmış.







Skandal, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’ın 21 Ağustos günü Futbol Federasyonu’na, “Söz konusu hata nedeniyle kulübümüz mağdur edilmiş ve UEFA Kupası’na gitmemiz engellenmiştir” şeklindeki başvurusu sonrası patladı. Dilekçeyi inceleyen ve 20.10. 2007 tarihinde Avni Aker Stadı’nda seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş’ın talimatlara aykırı davrandığını tespit eden Federasyon, talimata göre itiraz 5 gün içinde yapılmadığı için Sivasspor’a olumsuz yanıt verdi, ancak konuyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesini ve ortaya çıkacak bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını kararlaştırdı.



Sistem uyarmış



Ligler statüsünün “oyuncuların uygunluğu” başlıklı 9. maddesine göre Beşiktaş Kulübü’nün 01.01.1985 veya daha sonra doğmuş, en az iki yıl kulübe tescilli olması gereken bir Türk futbolcunun kadroda olmadığı yolundaki hatayı federasyon tarafından kurulan bilgisayarlı sistemin tespit ettiği bildirildi. Olayın saptanmasından sonra konunun Haluk Ulusoy başkanlığındaki yönetim kuruluna intikal ettirildiği, ancak herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.



Söz konusu otokontrol mekanizmasının uyarısına rağmen Beşiktaş’ın hükmen yenik ilan edilmesi yerine skandalın gizlenmesi, daha dikkat çekici bulundu. Bu arada Beşiktaş Kulübü’nün de gelişmelerden haberdar olduğu, ancak sessizliğini koruduğu ileri sürüldü. Bu fahiş hatanın sorumlusunun ise o dönem de kulüp menajerliğini yapan Sinan Engin olduğu ifade edildi.



UEFA’dan oldular



Ligi statü gereği averajla Beşiktaş’ın altında dördüncü bitiren Sivasspor Kulübü’nün, başvuruyu zamanında yapmadığı için ret yanıtı almasından sonra UEFA Kupası’na katılamadıkları için uğradıkları maddi zararın tazminini isteyeceği kaydedildi. Başkan Odyakmaz’ın bu yöndeki talebin kabul edilmemesi durumunda önce Tahkim Kurulu’na, sonra da Uluslararası Spor Mahkemesi’ne giderek hakkını arayacağı bildirildi.



Beşiktaş’ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta talimatlara aykırı olay gizlenmeseydi, siyah-beyazlı takım hükmen yenik ilan edilecek ve sezonu 58 puan yerine 55 puanda tamamlayacak, Sivasspor ise lig üçüncüsü olarak UEFA Kupası’nda mücadele edecekti.

Odyakmaz: SİVAS iade-i itibar istiyor



Okyakmaz iade-i itibar talep edecek



Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, “Bu saatten sonra Türkiye’de birşey elde edemeyeceğimiz ortada. Ama Sivasspor için ligi 3. sırada bitirmek çok önemli. Bu nedenle federasyondan iade-i itibar talep edeceğiz” dedi. Sözkonusu maçta Beşiktaş’ın hükmen yenik sayılması halinde ligi 3. sırada bitirip UEFA Kupası’na katılma hakkını elde edecek olan Sivas’ın başkanı şöyle devam etti:



“Son federasyon genel kurulu öncesinde bu konuda bir ihbar geldi. Konuyu incelettikten sonra resmi bir yazıyla federasyona başvurdum. Yapılan incelemede haksızlığa ugradığımız ortaya çıktı. Ne var ki ligler tescil edildiği için yapılabilecek bir şey yok. Ancak bu konunun aylar sonra ortaya çıkması çok manidar. Eğer gerekirse UEFA’ya başvurabiliriz.”



Kimler oynamıştı?



Beşiktaş’ın, adı geçen maçta 18 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer almıştı; Rüştü Reçber, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Ali Tandoğan, Edouard Cisse, Serdar Kurtuluş, Burak Yılmaz, Rodrigo Tello, Mert Nobre, Delgado. Yedeklerde ise Atilla, Koray, Diatta, Mehmet Yozgatlı, Ricardinho, Bobo ve Higuain.



Talimat ne diyor?



Madde 9 (Oyuncuların uygunluğu): Türkcell Süper Lig kulüplerinin katılacakları resmi müsabakalarda, müsabakanın oynanacağı tarihte kulübe tescil edildiği tarih üzerinden en az iki yıl geçmiş, 01.01.1985 ve daha sonra doğmuş bir T.C. vatandaşı profesyonel futbolcuya 18 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurulması zorunludur.” Yine talimata göre Sivasspor, söz konusu skandalı tespit edip, liglerin tescil edildiği 5 Haziran’dan önce itirazda bulunsaydı, Beşiktaş Kulübü hükmen yenik ilan edilecek ve UEFA Kupası’na gidemeyecekti.

