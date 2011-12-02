Gizem'in ablası da kurtarılamadı



T24 - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinin banyosunda şofbenden zehirlenerek hayatını kaybeden Gizem Bera Yüksel'in (11) tedavisi devam eden ablası İrem Silay Yüksel (12) de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.









Tedavisi 3 gündür solunum cihazına bağlı olarak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülen İrem Silay Yüksel, akşam 17.00 sularında yaşama veda etti.



Acı haberi alan anne Ayla ve baba Salih Yüksel, Bursa'daki hastaneye gitmek üzere Orhangazi'den yola çıktı.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Pazartesi saat 22.00 sıralarında Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde aile fertleri tarafından banyoda baygın halde bulunan kardeşlerden İrem Silay Yüksel (12), Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya götürülerek Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gizem Bera Yüksel (11) ise Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



