Gizem ne kadar kazandı?

Henüz 21 yaşında olan Gizem Akın, yarışmanın en kıdemli isimlerinden biri. İzleyicilerin yakından tanıdığı Gizem, dün akşamki performansı ile heyecanlı bir yarışma çıkardıGizem'in yarışmaya katılma kararı vermesi bir arkadaşı sayesinde olmuş. Gizem o süreci şöyle anlatıyor: "Liseden Selin diye bir arkadaşım yarışıyordu. O bayağı yüksek bir miktar kazanmıştı. Onu izlemiştim ve çok heyecanlanmıştım, o akşam "Neden ben olmayayım?" diye düşündüm ve başvurdum" diyor.250'inci program için arkadaşları tarafından yarışacak isim olarak seçilen Gizem, dün akşam hayli başarılı bir performans sergiledi.Mavi kutuları birbiri ardına açtıran Gizem son dörde girdiğinde bir mavi, bir sarı iki de 500 bin kutusu vardı.Hamdi Bey'den gelen 112 bin TL'lik teklifi geri çeviren Gizem, son ikiye 40 bin ve 500 bin TL'lik kutularla girdi.Daha önce yarışan eski yarışmacıların da katıldığı programda arkadaşlarının büyük desteğini alan Gizem Hamdi Bey'den gelen 135 bin TL'lik teklifi kabul etti.Gizem’in kutusundan ise 40 bin TL çıktı.