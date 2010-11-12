-GİYİME PAMUK ZAMMI İZMİR (A.A) - 12.11.2010 - Dünyada üretimin azalmasına rağmen talebin artmaya devam etmesiyle tırmanışa geçen pamuk fiyatları, giyim ürünlerinde de zam beklentisini ortaya çıkardı. Bazı firmaların artışı raf fiyatlarına yansıttığı, giyim fiyatlarındaki asıl artışın ise 2011 ilk baharında gözleneceği ifade ediliyor. Dünyada pamuk üretimindeki azalma ve stokların erimesiyle birlikte geçen yıl Kasım ayından bu yana artışa geçen pamuk fiyatları yeni sezonun başlamasıyla artış trendini sürdürüyor. İzmir Ticaret Borsası'nda pamuğun kilogram fiyatı, kilogram başına 5 liranın üzerine çıktı. Fiyatlardaki yükselişle birlikte kurun da düşük olması tekstil ve konfeksiyon ihracatçısının kaygılanmasına neden oldu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk, yıllardır düşük seyreden pamuk fiyatlarının rekor üzerine rekor kırdığını, meslek hayatında ilk kez böyle bir artışla karşılaştığını ifade etti. Giysi fiyatlarında son 10 yılda fiyatların hemen hiç artmadığını, uygun fiyat ve bolluk nedeniyle giyim ürünlerinde tüketim alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Ünlütürk, pamuktaki fiyat artışların giysi fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olacağını kaydetti. Ekim ayında giyim ürünleri enflasyonunda görülen yüksek artışta pamuk fiyatlarının da etkisinin bulunduğuna işaret eden Ünlütürk, fiyatların artmaya devam etmesiyle birlikte giysi talebinin düşeceğini, orta vadede ise pamuk fiyatlarının bir dengeye oturacağını düşündüklerini kaydetti. -KUMAŞIN KİMLİĞİ DEĞİŞİYOR- Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nedim Örün ise ''artık yılda 3 pantolon 10 tişört alma döneminin'' sona ereceğini, tüketimde daralmanın yaşanacağını söyledi. Maliyet artışının fiyatlara ilk bahar aylarında yansıyacağını kaydeden Örün, bazı firmaların kendilerini garantiye almak için fiyatlarda şimdiden ayarlamaya gitmiş olabileceğini ifade etti. Örün, son dönemde bir çok ürün içinde pamuk kullanımının gerilemeye başladığına dikkat çekerek, ''Bazı kumaş fabrikaları yeni koleksiyonlarında pamuklu malları karışım olarak kullanmaya başladılar. Hiç olmadığı kadar elyaf kullanımı başladı. Likra elyafı ve polyesterin yanında mısırdan yapılmış elyaflar dahi kullanılıyor.''