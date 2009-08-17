Giyimde indirim erken başladı

Bu yıl yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle sezon sonu indirimlere erken başlayan giyim firmaları, gelen yüksek talebe sevinirken, sonbahar ve kışlık ürünlerini reyonlarına koymaya başladı.



Dünyayı etkileyen ekonomik gelişmeler nedeniyle Türkiye'de de tüketiciler, giyim alışverişlerinde daha tasarruflu hareket eder oldu.



Bazı ihtiyaçlarını erteleyen, sahip olduklarıyla yetinen vatandaşların talebi düşünce giyim firmaları bu yıl indirimlere erken başladı. Yaz sezonu indirimlerine normalde ağustos ayı sonlarında giren firmalar, Temmuz sonundan bu yana büyük indirimler yapıyor.



Erkek giyim firmalarından Kiğılı, yaptığı indirimlerin ardından 98 ile 198 lira arasında sattığı pantolonları 29-69 lira, 89-119 lira arasındaki gömlekleri ise 19-44 lira aralığına kadar düşürdü. Takım elbiselerin fiyatları ise 199 liradan başlıyor 399 liraya kadar çıkabiliyor.



Pierre Cardin ise sezonluk ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler uyguluyor. Firmada gömlekler 42,5 lira, pantolonlar ise 104 liradan başlıyor. Firma kredi kartına 6 aya kadar taksit yapabiliyor.



Dufy, nakit ve kredi kartına tek çekim alışverişlerde yüzde 50, 9 aya varan kredi kartı taksitlerine ise yüzde 40 indirim uyguluyor. İndirimlerle kısa kollu gömlekler 54,5 lira, pantolonlar ise 74,5 liraya kadar düştü.



Bisse ise gömleklerde yüzde 30, pantolon ve tişörtlerde yüzde 40 indirim uyguluyor. Sezon sonu kampanyası kapsamında gömlekler 60, pantolonlar ise 65 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor.



Spor giyim firmalarından Mavi Jeans, yaz ürünlerinde yüzde 70'i geçen indirimler yapıyor. Kampanya ile 30 liradan satılan tişörtler 14,95 liraya, 99,95 liradan alıcı bulan erkek kot pantolonları ise 59,95 liraya indi. Bayan kot pantolonları ise 49,95 liradan başlıyor. Firma, kredi kartına 3 ay taksit sunuyor.



Hem indirim hem taksit imkânı...



Tiffany, yazlık ürünlerine yüzde 50 indirim uygularken, ayakkabı mağazası Flo ise yüzde 50'ye ulaşan indirim yapıyor. Firma, bankalarla yaptığı anlaşmalar kapsamında kredi kartına 9 aya kadar taksit yapabiliyor.



Bigblue ise ürünlerinde farklı oranlarda indirime gidiyor. 130 liralık kot pantolonları etiketin yarısına satan firma, 90 liralık bayan kot pantolonları 20 liraya kadar indirdi. Firma, bayan kot pantolonlardan 2 adedini ise 30 liraya veriyor.



Tişörtlerde de indirime giden firma fiyatlarını 10 ve 15 lira olarak belirledi. Bigblue, sonbahar ve kışlık ürünlerini de reyonlarına koymaya başlarken, yeni sezon kot pantolonlar, yüzde 20 indirimle 97,5 liradan satılıyor.



Mağazaların Bursa'daki şubelerinin yetkilileri, sezon sonu indirimleri sayesinde canlanan satışlardan oldukça memnun olduklarını belirterek, ''Birçok tüketici, sezon sonunu bekliyor. Önümüzdeki yaz giyeceklerini Ağustos sonunda alıp, ucuza getirmiş oluyor. Tüketiciler de bilinçlendi. Alacağı ürünün fiyatını sürekli takip ediyor. Büyük indirim yapıldığında da kaçırmıyor'' dedi.

