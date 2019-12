Giyim tarzı kitap oldu

Giydiği her şey tartışılan ABD'nin ilk siyahi First Lady'sinin ilgi çeken giyim stili, kıyafetleri ve modaya yaklaşımı bir kitaba konu oldu.



Eşinin ABD başkanlık yarışına adaylığını koymasından bu yana, tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken ABD'nin First Lady'si Michelle Obama; 'Bayan O: Moda Demokrasisinin Yüzü' (Mrs O: The Face of Fashion Democracy) adlı kitaba konu oldu. Hachette Yayınları tarafından piyasaya sürülen kitapta; Obama'nın eşinin adaylığından, Beyaz Saray günlerine uzanan süreçte giydikleri tanıtılıyor. ABD First Lady'sinin tarzı, moda editörleri ve dünyaca ünlü mağazaların moda danışmanları tarafından analiz ediliyor.



Kendine güvenli



Kitabı kaleme alan Mary Tomer, Amerika'nın New York şehrinde bulunan 'Bartle Bogle Hegarty' isimli reklam şirketinde çalışıyor. Tomer, First Lady hakkında şöyle konuşuyor: "Ünlü markaları ve indirimden alınmış ucuz giysileri aynı güvenle giyebiliyor. En basit giysileri bile kendine has bir asaletle taşıyabiliyor..."