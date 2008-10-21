Giyim sektörü krizin ve havaların soğumasını bekliyor

KOBİ'ler durgunluğa karşı yeni pazarlara yönelmeli

‘Kriz hazır giyim sektörü için bir çıkış yaratabilir’

Son günlerde havaların iyi gitmesi ve küresel finansal kriz nedeniyle durgunluk yaşayan giyim ve ayakkabı sektörü, gelecekten umutlu.Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Algü Örme, Konfeksiyon Ticaret Ltd. Şti. sahibi Mustafa Altuntaş, yaptığı açıklamada, son günlerde küresel finansal krizin ateşi ile hava sıcaklığının yüksek olduğunu söyledi.Bu durumun giyim sektörünü olumsuz etkilediğini ifade eden Altuntaş, şunları kaydetti:"Krizdeki ateşin yüksekliği, elinde nakit tutmaya çalışan vatandaşa para harcatmıyor. Hava sıcaklığının yüksekliği de halka kışlık ürün aldırtmıyor. Bu nedenle son 1 haftadır sektörde satışlar oldukça durgun. Bazı mağazalarda yaprak bile kıpırdamıyor desek yalan olmaz. Herkes krizin hangi boyutlara ulaşacağını merakla bekliyor ancak biz umutluyuz. Krizin Türkiye'deki etkisinin fazla süreceğini sanmıyoruz. Krizin ateşinin ve hava sıcaklığının düşmesi ile sektör canlanır. Kriz öncesinde ve havaların aniden soğuduğu günlerde aslında satışlarımız iyi gidiyordu. Yine aynı hareketliliği yaşarız."Altuntaş, kışlık ürünlerde geçen yıla göre artışların yüzde 10'u geçmediğini belirterek, sektördeki maliyet artışlarına bakıldığında ürünlerdeki bu zammın çok yüksek olmadığını bildirdi.Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman ise bayram öncesinde sektördeki durumun çok iyi olduğunu, üreticilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.Bayram sonrasında üretimlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Uzman, özellikle küresel finansal kriz ve sıcak havanın etkisiyle ayakkabıda satışların beklenen düzeye ulaşmadığını bildirdi.Dövizdeki yükselişlerin üreticileri tedirgin ettiğini vurgulayan Uzman, "Sektörde hammade girişleri döviz cinsinden olduğu için maliyetlerde ciddi artış olabilir. Bu yüzden üreticiler dövizin düşmesini, krizin etkisinin azaltılmasını bekliyor. Şu anda acil ihtiyaçlar dışında harcama yapmayan vatandaşlar kadar üreticiler de ekonomik gelişmelerin hangi boyuta ulaşacağını merak ediyor" dedi.Uzman, dünyayı etkisi altına alan krizin Türkiye'de çok fazla hissedileceğini düşünmediğini belirterek, "Beklentimiz de bu yönde. Henüz yağmur düşmedi. Havaların soğuması ve yağışın düşmesiyle bizim sektör krizi tanımaz satışlar artar. Kurban bayramı da yaklaşıyor. Bu kıştan umutluyuz. Özellikle havalardaki gelişme bizim için önemli" diye konuştu.