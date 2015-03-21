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Giyilen elbiseye göre renk değiştiren ayakkabı

Üretiminde elektronik mürekkep kullanılan topuklu ayakkabı cep telefonundan bir tuşla renk değiştiriyor

21 Mart 2015 18:04

Litvanya merkezli "iShüu Technologies" şirketi dünyanın ilk renk değiştirebilen ayakkabısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretiminde elektronik mürekkep kullanılan topuklu ayakkabı cep telefonundan bir tuşla renk değiştiriyor.

Topuklu ayakkabının elektronik mürekkep kullanılan üst ve arka bölümü istendiğinde çiçek, puantiye ya da hayvan desenleri gibi farklı desenlere programlanabiliyor.

Üzerine yerleştirilmiş elektronik panel sayesinde renk değiştirerek, birden fazla kıyafetle kullanılabilen topuklu ayakkabının seri üretiminin önümüzdeki aralık ayında yapılması planlanıyor.

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