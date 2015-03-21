Giyilen elbiseye göre renk değiştiren ayakkabı

Litvanya merkezli "iShüu Technologies" şirketi dünyanın ilk renk değiştirebilen ayakkabısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretiminde elektronik mürekkep kullanılan topuklu ayakkabı cep telefonundan bir tuşla renk değiştiriyor.



Topuklu ayakkabının elektronik mürekkep kullanılan üst ve arka bölümü istendiğinde çiçek, puantiye ya da hayvan desenleri gibi farklı desenlere programlanabiliyor.



Üzerine yerleştirilmiş elektronik panel sayesinde renk değiştirerek, birden fazla kıyafetle kullanılabilen topuklu ayakkabının seri üretiminin önümüzdeki aralık ayında yapılması planlanıyor.