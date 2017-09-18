Giuliano'dan 'Alex' yorumu: Alex harika bir oyuncu ancak burada kendi tarihimi yazmak istiyorum

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta penaltıdan gol kaydeden Giuliano, penaltı stilinin Alex de Souza'ya benzetildiğinin söylenmesi üzerine, "Alex harika bir oyuncu ancak burada kendi tarihimi yazmak istiyorum" diye konuştu.

Alınan skordan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, galibiyetin özgüvenleri adına önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, maç sonu şöyle konuştu:

"Taraftarın yorumlarına teşekkür ediyorum. Destekleri çok önemliydi. Kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir maçta desteklerini gösterdiler. Skordan dolayı çok mutluyum. Bu maç, özgüvenimiz açısından çok önemliydi.

Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalıştım. Uyumun artması, oyunumuzda fark yaratacak. Birbirimize uyum sürecimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu gerçekleştiğinde her şey daha iyi olacak.

"Özgüvenimi artıran bir penaltıydı"

Alex'le kıyaslanmak hem iyi hem kötü. Alex harika bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu ama ben Guiliano'yum. Ben burada kendi tarihimi yazmak istiyorum. Buradaki süremi Alex cümleleriyle yaşamak istemiyorum. Hocamız maçtan önce penaltılarda 1 numara olduğumu söyledi. Ben de kullandım. Endişemi üzerimden alan ve özgüvenimi artıran bir penaltı oldu."