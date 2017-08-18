Gittiği her ülkeye IŞİD saldırıyor

Aylar önce Avrupa turuna çıkan 26 yaşındaki Avustralyalı Julia Monaco adlı kadın, IŞİD'in üstlendiği Londra, Paris ve Barcelona saldırılarının tümünde bu kentlerdeydi. Monaco arka arkaya düzenlenen saldırılara rağmen ülkesine dönmek istemediğini, tatilini sürdüreceğini söyledi.

Julia Monaco, dün Barcelona'da bir aracın ünlü La Rambla Caddesi'nde yayaların üzerine sürüldüğü sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.

Monaco, Haziran ayında Londra'daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.

Avustralyalı kadın birkaç gün sonra Paris'e geçmiş, Notre Dame Katedrali'ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı.

Julia Monaco arka arkaya düzenlenen saldırılara rağmen ülkesine dönmek istemediğini, tatilini sürdüreceğini söyledi.

Melbourne Radyosu'na konuşan Monaco "Biraz sarsıldım. Dünün böyle biteceğini düşünmemiştim. Fakat tatilimi sürdüreceğim. Saldırganlar her kimse, onların kazanmasına izin vermeyeceğim" dedi.

"Camlara yaklaşmamamızı ve yere yatmamızı söylediler"

Julia Monaco ile Avustralyalı arkadaşları Alana Reader ve Julia Rocca, dün Barcelona'da can havliyle kaçışan insanları gördüklerinde Placa de Catalunya'da (Katalunya Meydanı) bir alışveriş merkezindeydiler.

Alışveriş merkezinin kapıları güvenlik alarmıyla kitlendi ve üç arkadaş dehşet içindeki insanların içeri girebilmek için camlara vuruşunu ve yardım isteyişini izledi.

Monaco, Avustralya'nın Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir anda herşey değişti ve herkes canını kurtarmak için panik içinde kaçışmaya, ağlamaya, çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Biz ise dükkana kitlenmiş olarak kaldık. Camlara yaklaşmamamızı ve yere yatmamızı söylediler.

"Sonunda kapılar açıldı, çıkmamıza izin verildiğinde kaldığımız pansiyona yürüdük. Ancak birçok cadde polis tarafından kapatıldığından arka sokaklardan gitmek zorunda kaldık."