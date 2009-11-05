T24

Demirören'in sinirlendiği anlar - Fotoğraflar için TIKLAYIN

Gitmiyorum... Ben de onlara küfür edeceğim...

Sabah 04.00'a dek görüntüleri izlediler

Küfürleri duyunca kendimi kaybettim

Kınıyoruz

Çok etkilendim

Demİrören başına gelenleri şöyle anlattı: “Tepki ise tepki.. Zaten alıştık.. Ama bu işin de çivisi çıktı.. Bu küfürlerle yolumdan döneceğimi sananlar yanılıyor.. İstifayı aklımın ucundan geçirmiyorum.. Gerçek Beşiktaşlılar’ın yanımda durmasını bekliyorum..”Ligde üst üste alınan 12 puan gergin taraftarın tansiyonunu düşürdü, başkan Yıldırım Demirören’e yönelik tepkiler takıma verilen desteğe dönüşmüştü.. Vatan gazetesinin haberine göre, Demirören, ilk Wolfsburg maçına 150 kişilik bir kafile kaldırarak kendisine jest yapan F.Bahçeli işadamı Ferit Şahenk’i cevaben Şeref Tribünü’ne davet etmişti; ayrıca TFF Başkanı Mahmut Özgener de tribündeydi.. Derken Beşiktaş ilk golü yedi.. Yine de herkeste bir umut vardı.. Ama 80’de Gentner’in attığı 2. gol bu ruh halinin tamamen değişmesine neden oldu.. “Yeter, Yıldırım Demirören, yeter” sloganları stadın 4 yanına yayıldı.. Ve sonrasında işler karıştı..Düne kadar bütün protestolara sadece tebessümle karşılık veren Demirören, özellikle Çarşı Grubu’nun bulunduğu Kapalı Tribün’den koro halinde gelen “S.....r ol git” ve “Ş....siz” sloganlarına tahammül edemedi.. Yerinden kalkıp “Yazıklar olsun size” karşılığını verdi.. Kendi yöneticilerinin bile dizginleyemediği Demirören’i sakinleştirmek, yakın dostları Ferit Şahenk ve Mahmut Özgener’e düştü.. 3. golden sonra karşılıklı tepkiler artarken, Demirören “Ben maç bittikten sonra tribünden ayrılmayacağım. Ben de bunlara küfürle karşılık vereceğim” dedi ve maç bittikten sonra da bir süre koltuğundan kalkmadı.. Ancak bu protesto da kısa sürdü..Maçtan çıktıktan sonra muhalif isimlerden, eski yönetici İhsan Kalkavan ile birlikte Anadoluhisarı’ndaki evine giden Demirören’in telefonları 04.00’e kadar susmadı.. Arayıp teselli edenler arasında bazı bakanlar da bulunuyordu.. Bu arada yönetici Hakan Aksoy, stattaki güvenlik kameralarından başkana küfreden seyircileri teker teker tespit etti.. Daha sonra tribün görüntülerini taşıyan CD başkanın evine ulaştırıldı ve Demirören CD’yi baştan sona izledi..Ve bugün.. Stresli geçen gecenin ardından Demirören biraz sakinleşmiş gözüküyordu.. Ağzından şu cümleler döküldü:“Bana ’şerefsiz’ diye bağırıp küfüre başladıkları anda kendimi kaybettim.. Bakın, ben Beşiktaş’ın başkanıyım.. Kötü sonuçlara en fazla ben üzülüyorum.. Seyirci tepkisine zaten alıştık.. Ancak bu işin çivisi çıktı.. Tepki ise tepki ama bu kadarı ayıp. Kimlerin küfür ettiğini bilmiyorum, arkadaşlar görüntülerden tespit etmek için uğraşıyorlar.. Hukuki işlemleri başlatacağız.."“Peki başkan, bu tepkiye karşı istifa etmeyi veya kongrede adaylıktan çekilmeyi düşünüyor musunuz?” diye sorduk.. Yanıt, çok netti:“Bu tezahüratlarla beni yolumdan döndüreceklerini sananlar yanılıyor.. İstifayı aklımdan bile geçirmiyorum.. Başkanlığa tekrar aday olacağım.. Mücadeleye devam..”Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı dün İstanbul’da yapılırken, başkan vekili Göksel Gümüşdağ, Beşiktaşlı taraftarların başkan Yıldırım Demirören’e yönelik tezahüratlarını kınadıklarını söyledi. Gümüşdağ, “Yapılanları kabul edemeyiz. Beşiktaş gibi bir kulübün başkanına bu tip kötü tezahüratları kınıyoruz” şeklinde konuştu.İnönü Stadı’nda önceki gün Beşiktaş’a karşı mücade eden Wolfsburg’un savunma oyuncusu Alexander Madlung, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.. Atmosfere inanamadığını söyleyen Alman oyuncu “30 bin kişinin alkış tutup takımımızın ismini bağırması beni çok etkiledi. Tüylerim bir anda diken diken oldu” dedi.