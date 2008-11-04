Gitmek'in yönetmeninden Bakan Günay'a çağrı

İsviçre’de düzenlenen Culture Scopes festivali kapsamında gösterilmesi planlanan ‘Gitmek’in Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar’ın kişisel inisiyatifiyle sansürlendiğini hatırlatan Karabey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Filmi izlemeyen İbrahim Yazar’ın “Bir Türk kızı Kuzey Iraklı bir Kürt’e aşık olamaz, bu filmin gösterilmesi Türkiye açısından negatif bir propagandaya yol açabilir,” diyerek filmin festival programından çıkartılmasını istediği ve aksi takdirde Kültür Bakanlığı tarafından festivale yapılacak 400 bin avro para yardımının yapılmayacağı, festival yöneticisi Jurriaan Cooiman tarafından açıklanmıştır.”Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün senaryo sürecinden başlayarak, yapımı, dağıtımı ve festivallerde gösterilmesine kadar tüm aşamalarda filme destek olduğunu vurgulayan Hüseyin Karabey, “Bakanlıkla yaptığımız telefon görüşmesinde bu sansür olayından haberdar olmadıklarını öğrendik. Her fırsatta özgürlükçü bir anayasadan bahseden Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın bu konuda gereğini yapacağına inanıyoruz.” diye konuştu.‘Gitmek’, oyuncu Ayça Damgacı’nın başından geçen gerçek bir hikâyeden uyarlandı. Filmin başrolünde de yer alan oyuncu Ayça Damgacı, bir film setinde Kuzey Irak’lı Kürt bir adama âşık oluyor ve savaş zamanı onu bulmak için Kuzey Irak’a gitmek için yola koyuluyor.‘Biz barışı destekliyoruz’ 14 Kasım’da gösterime girecek ‘Gitmek’in dün sabah düzenlenen basın gösteriminde konuşan Karabey, “Ülke olarak barışa ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde kardeşlik, sevgi ve barışa vurgu yapan ‘Gitmek’ gibi birçok filmin izlenmesi ve destek görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kardeşliği ve barışı destekliyoruz. Nefret ve çatışmaya karşıyız. Her türlü baskı ve sansüre karşı olan kişi ve kurumların gerçek bir aşk hikâyesinin anlatıldığı bu filme destek olmalarını bekliyorum” dedi.Bakanlık: Gitmek festivalde 1-6 Aralık tarihlerinde İsviçre’de düzenlenecek ve Türkiye’nin konuk ülke olduğu CultureScapes festivalinin sorumlusu Jurriaan Cooiman, Tages Anzeiger gezetesine yaptığı açıklamada, Kültür Bakanı’nda görevli bürokrat İbrahim Yazar’ın ‘Gitmek’in programdan çıkarılmasını istediğini, aksi takdirde festivale 400 bin avro destek olmaktan vazgeçeceklerini söylediğini belirtmişti.Konuyla ilgili Radikal’e konuşan İbrahim Yazar ise “Biz bu programla ilgili olarak yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Çok zengin bir program çıkardık. Sınırlı bir program vardı. Bu nedenle tercih yapmak zorundaydık ve yaptık. Türkiye çok çeşitli çok zengin bir ülke. Bu zenginliğini örnekleme yöntemiyle göstermeye çalıştık. Böyle bir şeyi çıkarma veya dahil etme diye bir şey yok. Haseyin Karabey’in filmiyle ilgili başka bir sıkıntı var, o nedenle o gazetede makale yayımlandı” demişti.Kültür Bakanlığı’ndan beklenen açıklama ise dün akşam saatlerinde geldi. ‘Gitmek’ filmiyle ilgili bakanlığın herhangi bir girişiminin söz konusu olmadığının belirtildiği yazılı açıklamada “Kaldı ki ‘Gitmek’ filmi festival programında yer alıp önümüzdeki günlerde gösterime girecektir. Ayrıca, bakanlığımızın ödenek ve parasal konularda bir müdahalesi söz konusu olmayıp, bu konudaki ödeneğin kullanılması İsviçre’nin Zürih şehrindeki Ataşeliğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, bakanlığımızın herhangi bir sansür veya zorlaması söz konusu olmayıp belli grupların kültürel bir aktiviteyi siyasi bir şova dönüştürme gayreti içinde oldukları anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.‘Gitmek’e uygulanan sınır ötesi sansürle ilgili Sinema Yazarları Derneği’nden (SİYAD) de kınama geldi. Açıklamada “Bu durum, giderek keyfileşen sansür uygulamalarına yeni bir örnek teşkil etmektedir. SİYAD olarak büyük kaygılar duyuyoruz. Kültür Bakanı Günay’ı böylesi çabaların önüne geçmesi için göreve çağırıyoruz” denildi. (Radikal)