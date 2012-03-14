T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Gitme Nagihan, ben şimdi ne yapacağım'

Bir sempozyuma katılan ünlü savcının konuşması sırasında tercüman krizi yaşandı.

14 Mart 2012 20:54

 

T24 - İtalya’da Gladyo’yu çökerten ünlü savcı Felice Casson mafya türünde organize suçlardaki tecrübelerini paylaşmak üzere Ankara’ya geldi. Sempozyum sırasında, simultane tercüme yapmakta zorlanan iki genç öğrenci ''kısa kelimeler kullanılmasını isteyerek'' Casson'un yanına oturdu. Ancak hukuki terimler nedeniyle çeviride daha da zorlanan genç kızlardan biri, masayı terk etti. Bunun üzerine arkadaşı, 'Gitme Nagihan, ben şimdi ne yapacağım' dedi.
 
 
Casson'un özel yetkili hakim ve savcılara sunumu sırasında simültane tercüme yapan iki tercümanın, çeviride zorlanmaları üzerine simültane çeviriden vazgeçildi. Tercümanların, Casson'un yanına oturarak çeviri yapması istendi.
 
İki çevirmen Casson'un yanına oturarak, ''kısa kelimeler kullanması halinde çeviri yapabileceklerini'' söylediler. Çeviride yine zorlanılması üzerine tercümanlardan biri, ''Lütfen kusura bakmayın'' diyerek salonu terk etti. Salonda kalan diğer çevirmen ise Casson ve dinleyicilerden özür dileyerek, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı öğrencisi olduklarını, konuları bilmemelerine rağmen okuyarak geldiğini ancak yine de yeterli olamadıklarını söyledi. Öğrencinin gözyaşlarını tutamaması üzerine Casson, genç kıza su vererek yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada, dinleyici hakim ve savcılar da genç kızı alkışlayarak teselli etti.
 
HSYK yetkilileri, sorunun tamamen organizasyon şirketinden kaynaklandığını belirtti. Şirket yetkililerinin, İtalyanca dilinden simültane çeviri yapabilen yalnızca 8 kişi bulunduğunu, bu kişilerin de yurt dışında olmaları nedeniyle 2 öğrencinin çağrıldığını söyledikleri aktarıldı.
 
Seminere ara verilerek, TRT'den Fransızca çeviri yapan tercüman çağrıldı. Aranın ardından Casson sunumuna devam edebildi. Casson, dinleyicilere, ''Fransızca ve İspanyolca da biliyorum ama İngilizcem çok az kusura bakmayın'' dedi.
 
 
 

ETİKETLER

gitme nagihan ben şimdi ne yapacağım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24