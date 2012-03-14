T24 - İtalya’da Gladyo’yu çökerten ünlü savcı Felice Casson mafya türünde organize suçlardaki tecrübelerini paylaşmak üzere Ankara’ya geldi. Sempozyum sırasında, simultane tercüme yapmakta zorlanan iki genç öğrenci ''kısa kelimeler kullanılmasını isteyerek'' Casson'un yanına oturdu. Ancak hukuki terimler nedeniyle çeviride daha da zorlanan genç kızlardan biri, masayı terk etti. Bunun üzerine arkadaşı, 'Gitme Nagihan, ben şimdi ne yapacağım' dedi.

Casson'un özel yetkili hakim ve savcılara sunumu sırasında simültane tercüme yapan iki tercümanın, çeviride zorlanmaları üzerine simültane çeviriden vazgeçildi. Tercümanların, Casson'un yanına oturarak çeviri yapması istendi.

İki çevirmen Casson'un yanına oturarak, ''kısa kelimeler kullanması halinde çeviri yapabileceklerini'' söylediler. Çeviride yine zorlanılması üzerine tercümanlardan biri, ''Lütfen kusura bakmayın'' diyerek salonu terk etti. Salonda kalan diğer çevirmen ise Casson ve dinleyicilerden özür dileyerek, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı öğrencisi olduklarını, konuları bilmemelerine rağmen okuyarak geldiğini ancak yine de yeterli olamadıklarını söyledi. Öğrencinin gözyaşlarını tutamaması üzerine Casson, genç kıza su vererek yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada, dinleyici hakim ve savcılar da genç kızı alkışlayarak teselli etti.

HSYK yetkilileri, sorunun tamamen organizasyon şirketinden kaynaklandığını belirtti. Şirket yetkililerinin, İtalyanca dilinden simültane çeviri yapabilen yalnızca 8 kişi bulunduğunu, bu kişilerin de yurt dışında olmaları nedeniyle 2 öğrencinin çağrıldığını söyledikleri aktarıldı.

Seminere ara verilerek, TRT'den Fransızca çeviri yapan tercüman çağrıldı. Aranın ardından Casson sunumuna devam edebildi. Casson, dinleyicilere, ''Fransızca ve İspanyolca da biliyorum ama İngilizcem çok az kusura bakmayın'' dedi.