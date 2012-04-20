Nihat Doğan, Twitter'da Fazıl Say, polemiklerine devam ediyor. Ancak bu kez bir far var... Doğan, Türkiye'yi terk etme sinyallerini veren Fazıl Say'a sözde zeytin dalı uzattı!

Daha önce Doğan, Fazıl Say'ın, "Arabeskçi Survivor'dan din, iman, vatanseverlik, müzik, insanlık vs öğreneceğimiz günmüş..." sözlerine karşılık, "Fazıl Say 'Ben Atatürk çocuğuyum' diyor. Nihat Doğan ne? 'Muşludur, manyak bir insandır' der. Fazıl Efendi biz askerliğimizi Tunceli dağlarında yaptık. Bu vatan için mermi attık. Asteğmenim şehit oldu. Ben de şehit olabilirdim. Sen bu vatan için ne yaptın? Askerliğini bile bedelli yaptın. Mustafa Kemal'e nasıl hesap vereceksin öteki tarafta?" demişti.

Say: Tokyo olabilir

Say, son günlerde Twitter'da yazdıklarıyla ülkeyi terk etmenin sinyalini vermişti.

Say, "Müzik ve inanç olarak bir memlekette tamamen 'yabancı' isek, kendimle yoğun tartıştığım 'peki geriye kalan ne?' sırf tartışarak yürümeyecek. Şu aşamada hayatımda ilk kez çok ciddi olarak yeni adres değişikliğini hesaplamaktayım. 'Nezaman' olur henüz bilmiyorum. Nereye'yi evet; Tokyo... Ezanı 22 saniyede okuyan müezzine "Bu acele ne?" diye sorduğumuz Tweet yüzünden açılan soruşturma, bakın nasıl karşılanmış dünyada...

Düşündüklerimizi ve hissettiklerimizi yapamayacağımız bir ülke, benim için bireylerin tüm haklarının bitmiş olduğu bir ülkedir" diye yazdı.

Nihat'ın yanıtı

Doğan, Say'a Twitter'da, "Ateist klavyeci Fazıl Say, ülkeyi terk ediyormuş. Gitme Fazıl, özür dilerim senden, yapma etme. Sen yokken ben kime güler, kiminle makara yaparım" mesajını yazdı.