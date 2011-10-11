'Gitarlı savaşçı' Sirte'yi ele geçirdi!

T24 - Sirte'nin tamamına yakın kısmının muhalif askerlerin eline geçti. Çatışmalar sürerken AFP'ye düşen 'gitarlı savaşçı' fotoğrafı damga vurdu. Libya'da bazı müzisyenler gitarlarıyla cephede yer alıyor ve şarkılarla savaşçılara moral veriyor.











Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerlerinin, Sirte’nin tamamına yakın kısmını ele geçirdiği bildirildi. UGK askeri yetkililerinden aldığı bilgiye göre, haftalardır kuşatma altında olan Kaddafi’nin doğum yeri Sirte’nin tamamına yakın kısmı muhalif askerlerin eline geçti. Sirte’de isyancılara sadece bazı evlerde kalan Kaddafi’ye bağlı askerler karşılık veriyor.

Son günkü çatışmalarda muhaliflerin önemli komutanlarından Fethi Tevfik de hayatını kaybetti.







