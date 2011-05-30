Gitar çalan öğrencilere kurşun!

T24- Rize’de sahilde gitar çalıp şarkı söyleyen üniversite öğrencilerine ateş açıldı. Saldırıda iki öğrenci ağır şekilde yaralandı.
Derepazarı ilçesindeki balıkçı barınağında gece saatlerinde sahilde biraraya gelen bir grup üniversite öğrencisi, iskelede gitar çalıp şarkı söylemeye başladı.
İddiaya göre; iş çıkışı balıkçı barınağının karşısındaki evine giden Abdullah Avcı, gürültü yaptıkları gerekçesiyle gençleri uyardı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Avcı, tabancasıyla gençlere ateş açtı. Saldırıda iki öğrenci yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olaydan sonra kaçan Abdullah Avcı ise sabah saatlerinde jandarmaya teslim oldu.
Sorgusunda alkol aldıkları için gençlerle tartıştığını belirten zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.