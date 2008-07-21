Git gideceksen bekleme...

Tempo24, aa - Bu sezon tarhinde ilk kez Avrupa arenasına çıkan ve UEFA Intertoto Kupası 2. turunda Karadağ takımı Grbalj'i eleyerek 3. tura yükselen Sivasspor, ilk maçında Portekiz temsilcisi SC Braga'ya 2-0 mağlup oldu.



Maçtan 1 gün önce yönetim kurulu tarafından başka bir takıma kiralanması kararı alınan, ancak Petkovic ve Akın'ın yokluğunda kaleyi devralan Volkan Ünlü, yediği 2 hatalı golle maça damgasını vurdu.





Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. Evsahibi Sivasspor, Balili ve Mehmet Yıldız ikilisiyle rakip kalede gol ararken, konuk takım Braga ise Paulo Cesar ve Roland Linz ikilisiyle etkili olmaya çalıştı. Temsilcimiz, özellikle serbest atış ve yan toplardan çok sayıda pozisyon bulurken, konuk ekip ilk yarının uzatma anlarında kaleci Volkan'ın hatası sonucu Roland Linz'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.





İkinci yarıda yeni transferi Herve Tum'u da sahay sürerek gol arayan kırmızı-beyazlılar, buna karşın istediği pozisyonları üretemedi. Ev sahibi ekip beraberlik için yüklendiği sıralarda, 77. dakikada Moises'in gelişigüzel vurduğu ve üzerinden geçen topa müdahale edemeyen kaleci Volkan, takımını 2-0 yenik duruma düşürdü. Kalan dakikalarda moral motivasyonunu kaybeden Sivasspor, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.





Bu sonuçla UEFA Kupası'na katılma şansını oldukça azaltan Sivasspor, rövanş mücadelesini 26 Haziran'da deplasmanda verecek.

SİVASSPOR: 0 - SC BRAGA: 2

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Douglas McDonald xxx, James Bee xxx, Lawrence Kerrigan xxx (İskoçya)

Sivasspor: Volkan x, Fabıo Bilica xxx, Diallo xx, Hayrettin xx, Abdurrahman xxx, Sylla xx (Dk. 64 Sergio Oliveira xx), Onur xx, İbrahim xx, Musa xx (Dk. 54 Herve Tum x), Mehmet Yıldız xx, Balili xx (Dk. 73. Faruk xx)

SC Braga: Eduardo xxx, Joao Pereira xxx, Moises xxxx, Leone xxx, Evaldo xxx, Nuno Frechaut xxx, Paulo Cesar xx (Dk. 46 Cruz xx), Wender xxx (Dk. 90 Oliveira ?), Luis Aguiar xxx (Dk. 74 Matheus Nascimento xx), Roland Linz xxxx, Vandinho xx

Goller: Dk. Roland Linz, Dk. 77 Moises (SC Braga)

Sarı Kartlar: Dk. 14 Hayrettin, Dk. 31 Sylla, Dk. 55 Mehmet Yıldız, Dk. 74 Diallo, Dk. 82 Onur (Sivasspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada İbrahim'in sol kanattan kullandığı serbest atışta kaleci Eduardo, üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Aynı dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu kontrol eden Paulo Cesar, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Cesar'ın vuruşunda Volkan'dan dönen topu, Abdurrahman uzaklaştırdı.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Mehmet Yıldız'dan önce kaleci Eduardo kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada İbrahim'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta, arka direkte bulunan Bilica'nın uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

25. dakikada Mehmet'in arapasında sağdan ceza alanına hareketlenen Musa, topu yerden kale alanı içerisindeki Balili'ye çevirdi. Balili'den önce araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Abdurrahman, rakibinden şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ceza alanındaki Musa'ya çıkardı. Musa'nın gelişine sert vuruşunda, Nuno Frechaut'un kafasına çarparak yön değiştiren top kornere çıktı.

38. dakikada ceza alanında oluşan karambolde, topu önünde bulan Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Mehmet'in araya girmesiyle topu yeniden önünde bulan Musa'nın vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

45. dakikada Luis Aguir'in sol kanattan kullandığı falsolu serbest atışta, kaleci Volkan'dan dönen topu Roland Linz plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maçın ilk yarısı, konuk ekip SC Braga'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Onur'un ceza alanı dışından sert vuruşunda, top kaleci Eduardo'da kaldı.

59. dakikada Sivasspor'un hızlı gelişen atağında topla ceza alanına doğru hareketlenen Balili, arkadaşlarına pas vermek yerine kaleye şut çekmeyi denedi. Balili'nin ceza alanı yayı yakınlarından vuruşunda, top yerden az farkla auta çıktı.

65. dakikada kaleci Eduardo'nun degajında savunmanın arkasına giden topa, Aguiar'den önce müdahale eden Balili, meşin yuvarlağı kaleci Volkan'a doğru gönderdi. Geri pası olduğu için topu göğsüyle önüne indiren Volkan, meşin yuvarlağı rakiplerinden önce ayağıyla uzaklaştırdı.

68. dakikada Sergio'nun çabuk kullandığı serbest atışta, savunmanın arkasında topla buluşan Tum, meşin yuvarlağı kale alanına ortaladı. Savunma, Sivassporlu oyunculardan önce davranarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

75. dakikada Faruk'un yaklaşık 35 metreden yerden sert vuruşunda, top direğin az farkla yanında auta çıktı.

77. dakikada SC Braga yarı alanında kazanılan serbest atışı Moises, Sivasspor kalesine doğru kullandı. Yerden seken meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine karşın filelere gitti: 2-0.

81. dakikada sağdan Abdurrahman'ın ortasında kaleci Eduardo, topu Tum'dan önce tokatlayarak kornere çeldi.

85. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdurrahman'dan önce kaleci Eduardo yatarak topu 2 hamlede kontrol etti.





MAÇTAN NOTLAR

Sivasspor, SC Braga karşısına, Avustralya Milli Takımı kadrosunda bulunan kaleci Michael Petkoviç, sakatlıkları süren Mohammed Ali Kurtuluş ve Sezer Badur'dan yoksun bir kadroyla çıktı.

Teknik direktör Bülent Uygun, 2. turda Karadağ'dan OFK Grbalj ile yapılan ilk maçın büyük bir bölümüyle ikinci maçın tamamında kaleyi koruyan Volkan Ünlü'ye, bu karşılaşmada da ilk 11'de şans verdi.

Uygun, OFK Grbalj ile yapılan ilk maçın ilk yarısında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Sivas'taki rövanş maçında forma giyemeyen kaleci Akın Vardar'ı yedek soyundurdu.

Sivasspor'un yeni transferlerinden Brezilyalı stoper Fabio Alves Da Silva Bilica da, kırmızı-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maça çıktı. Bursaspor'dan bu sezon Sivasspor'a transfer olan Kamerunlu forvet Herve Germain Tum da ikinci yarıda sahada yer aldı. Teknik direktör Uygun, Akın ve Tum'un yanısıra Sergio Oliveira, İlhan, Aytaç, Faruk ve Devran'ı da maç kadrosuna aldı.