Git gide yaşlanıyoruz

65 yaşın yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Fadıloğlu, şöyle konuştu:"Ancak bu yaşlanma sürecini etkileyen kalıtım, yaşam biçimi, iş, beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklar ve kişilik özellikleri gibi birçok bireysel farklılığın olduğu da vurgulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 45- 59 yaşları orta yaş, 60- 74 yaşları yaşlılık, 75- 89 yaşları ihtiyarlık ve 90 yaş ve üzeri ileri yaşlılık olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlanmanın toplumlar için bir ayrıcalık olduğunu belirtmekte, tıp, bilim ve teknoloji üçgenindeki gelişmelerin ve doğum oranlarındaki azalmanın, toplumların yaşlanmasında temel taş oluşturduğu ifade edilmektedir.''Ülkemizde yapılan 1985 nüfus sayımında yüzde 4.2, 2005 yılında yüzde 6.3 olarak saptandığını belirten Prof. Dr. Fadıloğlu, “1998 verileri ise yaşlı nüfusun 3.5 milyon olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bu oranın 2030 yılında yüzde 15'e ulaşması beklenmektedir'' dedi.Avrupa ülkelerinde ortalama yaşam beklentisinin artış gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Fadıloğlu, şöyle devam etti:``İzlanda'da kadınlarda 79.2, erkeklerde 73, İskandinav ve Batı Avrupa ülkelerinde kadınlarda 75, erkeklerde 72.7 olan bu oranların gelecek yıllarda 80- 90'lı yaşlara çıkmasının tahmin edildiği belirtilmektedir. Gelişme sürecinde olan ülkemizde ise, ortalama yaşam süresi 1960 yılında 55 yıl, 1990 yılında 60 iken, 2005 yılında yaşam süresi kadında 72.7, erkekte 68 yıl olmuş ve bu sürenin 2010 yılında kadında 73.8, erkekte de 69 olması beklenmektedir.''Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en yaşlı bölgenin yüzde 11.1 oranında yaşlı nüfusu ile Avrupa olduğunu açıklayan Prof. Dr. Fadıloğlu, ``Ülkemizdeki yıllara göre artış gösteren yaşlı nüfus oranlarına baktığımızda Türkiye 1985 yılında genç toplum iken, 1998- 2005 yılında olgun toplum olarak değerlendirilmiştir ve 2010 yılı tahminlerine göre yüzde 7.1 oranı ile yaşlı toplum olarak nitelendirilecektir. Bu durumda yaşlılık sadece yaşlıları ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun haline gelmiştir'' dedi.Dünyada 629 milyon olan 60 ve üstü yaşlı nüfusun, 2050 yılında 2 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Prof. Dr. Fadıloğlu, ``Ülkemizde yaşlı nüfus oranının 2010 yılında yüzde 7.1, 2030 yılında yüzde 15 olması beklenmektedir. Avrupa'da da yaşlı nüfus oranının 2025 yılına kadar yüzde 28'e ulaşacağı tahmin edilmektedir'' dedi.