Erzurum Milli Eğitim Müdürü Budak,10 kez görevden alınmasına rağmen hepsinde geri döndü. Bakan Çelik hakkında 21 dava açtı..



Beş yılda 10 kez görevden alınan ve açtığı mahkemeleri kazanarak görevine dönen, bu nedenle adı "Git-gel Müdür"e çıkan Fevzi Budak, 10'uncu kez Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne döndü. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, "Her seferinde mahkeme kararıyla dönüyor. Vali bile 'Kurtarın bizi' diyor. Neredeyse 20 yıldır orada" diye serzenişte bulunduğu Budak ise hukuk mücadelesini bırakmıyor.



DAVA AÇMAKTAN BIKMADI

Edebiyat öğretmeni olan Fevzi Budak 1989'da Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Yıllardır Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Fevzi Budak, 2003-2008 arasında toplam 10 kez görevinden alındı. Ancak Budak her defasında Erzurum İdare Mahkemesi'ne açtığı davaları kazanıp mahkeme kararıyla görevine döndü.

Son olarak 8 Mart 2008'de görevden alınarak İstanbul Sultanbeyli Endüstri Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak atanan Budak, açtığı davayı yine kazandı ve 11. kez görevine döndü. 2004-2008 arasında gerek bakanlığın gerekse valiliğin açtığı toplam 76 soruşturmadan aklanan Budak, kendisini görevden alan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında 21 ayrı dava açtı. Budak, şu ana kadar sonuçlanan iki davanın ilkinde, Çelik'i 'mahkeme kararlarını uygulamamak' suçundan 5 bin YTL tazminat cezasına mahkûm ettirdi. İkinci davada aynı gerekçeyle açıldı ve yine 5 bin YTL tazminat kararı çıktı. Budak konu hakkında açıklama yetkisi olmadığını belirtirken, avukatı Ali Altay. "Müvekkilim mahkeme kararıyla geri dönmüştür. Devletin kan davası mantığıyla yönetilmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.



'Git-gel' çizelgesi



Budak'ın görevden alınma serüveni:



* 2 Mayıs 2003'te kızağa çekildi ve Ankara'da Bakanlık'ta görevlendirildi.



* 24 Eylül 2003'te Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verildi.



* 3 Aralık 2003'te 3'üncü kez görevden alındı ve yine kızağa çekildi.



* 20 Şubat 2004'te görevden alındı ve 6 ay Bakanlık'ta bir komisyona atandı.



* Budak'ın 6 Temmuz 2004'te Muş'a gönderilmesine karar verildi.



* 9 Ağustos 2004'te Muş'a atandı.



* 29 Kasım 2004'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevlendirildi.



* 5 Eylül 2005'te Kütahya'ya atandı.



* 26 Ağustos 2006'da Çanakkale'ye atandı.



* 8 Mart 2008'de görevden alınıp, İstanbul Sultanbeyli Endüstri Meslek Lisesi'nde görevlendirildi.



Yayın tarihi: 30 Ağustos 2008, Cumartesi

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