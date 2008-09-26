Gişeyi geçene kadar kilometrelerce trafik

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki gündür büyük sıkıntı yaşanıyor. Oluşan kilometrelerce kuyruk şehiriçi trafiği bile etkiliyor. Sıkışıklığın nedeni köprü ile gişeler arasında özellikle akşam saatlerinde oluşan kilitlenmeyi açmak için 8 gişenin kapatılması.



Gişe sayısının 21'den 13'e düşürülmesine yönelik plan, gişe önünde nispeten daha düzgün bir trafik yaratmayı ve 4 şeritli köprü üzerindeki akışı hızlandırmayı amaçlıyordu. Ancak bu formül yürümedi, çünkü gişelerin kapatılması, trafiği daha da felç etti.



Köprüyü kullanmayanı da vuruyor



Avrupa'dan Anadolu yakasına geçecekleri böylesine zora sokan bu trafik çilesi, Anadolu tarafına geçmeyecek olan araçları da etkiliyor. Çünkü kapalı gişeler nedeniyle kilometrelerce uzayan trafik, FSM Köprüsü öncesindeki Sarıyer, Maslak, Beşiktaş ve Etiler çıkışlarının da aynı şekilde ulaşılamaz olmasına yol açıyor.



Uygulamadik gişe kapatma formülüne göre, bundan böyle köprüdeki sıkışıklık gişelerden önce yaşanacak. Gişelerden geçenler yoluna devam edecek. Mevcut sıkıntının ise OGS'li araç sayısının artırılmasıyla giderilmesi hedefleniyor. Ulaştırma Bakanlığı OGS kartlı geçişe göre cazip hale getirecek formül arayışında.



Mahmutbey-Kavacık arası 2 saat



İstanbullular 2 gündür Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçişlerde sıkıntı yaşıyor. 20 kilometrelik Mahmutbey-Kavacık arası iftar saatiyle birleşince 2 saatte katedilmeye başlandı.

Gişelere gelenler 8 gişenin kapalı olmasına bir anlam veremiyordu. Ulaştırma Bakanlığı'nın 21 gişe ile 4 şeritli köprü arasında oluşan trafik yoğunluğunu gidermek için böyle bir karar aldığı öğrenildi.



Yani bundan böyle köprüdeki sıkışıklık gişelerden önce yaşanacak. Gişelerden geçenler yoluna devam edecek.



OGS cazip hale getirilecek



Bakanlık kuyrukların uzamaması için OGS'yi cazip hale getirmenin de formülünü arıyor.

2 günlük uygulamada OGS'li geçişlerde sıkıntı yaşamadığı belirlendi. Asıl trafiği oluşturanlar ise KGS sahiplerinin OGS gişesinden seyredip gişelerde şerit değiştirmesinin kaynaklanıyor.



OGS araç sayısının artırılmasıyla kuyrukların eriyeceği tahmini yapılıyor. İlk akla gelen de OGS indiriminde değişiklik. Üzerinde çalışılan formül; OGS'deki indirimin yüzde 25'e çıkarılması, KGS'deki indirimin ise yüzde 10'a çekilmesi.



Halen Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçen araçların yüzde 56'sı OGS, yüzde 44'ü KGS kullanıyor. Bu oranın OGS lehine artmasının trafiği rahatlatması bekleniyor.



Uygulamayla gişelerden sonra yaşanan kilitlenmenin de artık yaşanmayacağı hesapları yapıyor.



Tüm gişeler açıkken köprüden saatte 9 bin araç geçiyordu. Ancak köprüye kadar yeniden dur-kalk ilerliyordu. Bu uygulamayla saatte 8 bin aracın köprüden geçeceği, ancak gişeden sonra eğer bir kaza olmazsa durmadan seyredileceğine dikkat çekiliyor.