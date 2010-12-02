<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - Birkaç gün önce Karayipler’deki St. Barts Adası’nda kısa şortuyla gezerken üstünü değiştirmek için arabaya giren Gisele Bundchen...<br /><br /><br /><img width="338" height="229" alt="Gisele fena yakalandı" align="top" src="http://i.milliyet.com.tr/CaddeHaberDetay/2010/12/02/gisele-fena-yakalandi-997761.Jpeg" /><br /><br /></strong>Bir minibüsün içinde üzerine değiştirirken objektiflere takılan güzel manken böyle yakalandı.