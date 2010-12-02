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Gisele fena yakalandı!

Kısa şortuyla gezerken üstünü değiştirmek için arabaya giren Gisele Bundchen...

02 Aralık 2010 02:00

T24 - Birkaç gün önce Karayipler’deki St. Barts Adası’nda kısa şortuyla gezerken üstünü değiştirmek için arabaya giren Gisele Bundchen...


Gisele fena yakalandı

Bir minibüsün içinde üzerine değiştirirken objektiflere takılan güzel manken böyle yakalandı.

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