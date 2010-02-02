Gisele Bundchen küvette doğurmuş

Yaklaşık 4 ay önce oğlu Benjamin'i dünyaya getiren Brezilyalı top model Gisele Bündchen, ilk kez nasıl doğum yaptığını anlattı.



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Boston'daki evinde oğlunu dünyaya getiren Gisele Bündchen, "Bu anın çok özel olduğunu düşünüyorum. Kendimde olmak benim için çok önemliydi. Bu yüzden doğal ve özel bir doğum istedim. Hazırlanmak için bol bol meditasyon ve yoga yaptım. Hedefim evde doğurmaktı. Neyse ki bunu başardım. Oğlumu, annem, eşim Tom (Brady) ve bir ebenin yardımlarıyla evimdeki küvette dünyaya getirdim. 8 saat sürdü ve hiç de öyle korkunç acılar çekmedim. Tek düşündüğüm şey, birazdan oğlumu kucağıma alacak olmamdı. Sonunda oğlum doğdu. Hiç ağlamadı, kucağıma aldım. Öylece kalakaldık. Böylesine şiddetli bir sevgi olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Gerçi her anne bunu söyler ama ikna olmak için yaşamak lazım. Şu andaki mutluluğumu anlatacak kelimeleri bulmak çok zor" diye konuştu.