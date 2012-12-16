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Dünya

Gişeden kaçak geçişe 14 bin Euro ceza

Yunanistan'da 73 kez gişelerden kaçak geçen taksiciye 14 bin Euro ceza kesildi

16 Aralık 2012 16:59

Yunanistan'da, otoyol gişelerinden ücret ödemeden geçen bir taksici 14 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
 
Atina'da, Halandri Sulh Ceza Mahkemesi, bir yıl içerisinde otoyol gişelerinden toplam 73 kez ücret ödemeden geçtiği tespit edilen Patralı P.M isimli taksi şoförüne, 666 Euro geçiş ücreti ve 13,332 Euro kamu cezası olmak üzere, toplam 13,999 Euro para cezası verdi.

Mahkeme kararına itiraz eden taksicinin avukatı, yasal boşluklar bulunduğunu belirterek, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Yunanistan'da geçen yıl hükümetin, mali krizle mücadele çerçevesinde kamu hizmeti ücretlerine getirdiği zamları protesto ederek "Ödemiyorum" (I won't pay) adı altında sivil itaatsizlik eylemi başlatan bir grup, insanlara, metro ve otobüs bileti ücretlerini, otoyol ile köprülerdeki geçiş ücretlerini, su ve elektrik faturalarını ödememeye çağırmıştı.

Grup üyeleri, otoyollardaki bazı gişelerde bariyerleri kaldırıp vatandaşları ücret ödemeden geçmeye teşvik ederken, yetkililer, gişelerden ücret ödemeden geçiş yapanlar aleyhinde cezai işlem yapılacağını açıklamıştı.

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