-''Gişe Memuru'' ABD'de gösterime girecek NEW YORK (A.A) - 12.01.2011 - Yönetmen Tolga Karaçelik'in Altın Portakal ödüllü ''Gişe Memuru'' filmi, bugün New York'un ünlü Modern Sanatlar Müzesinde (MoMA) gösterime girecek. Filmin ABD prömiyeri, MoMA ile ''Global Film Initiative (Küresel Film Girişimi)'' kurumunun işbirliğiyle 10 yıldır düzenlenen ''2012 Global Lens'' programı çerçevesinde bugün yapılacak. New York Başkonsolosu Levent Bilgen ve eşi Ayşe Bilgen, film yönetmeni Tolga Karaçelik ve ekibi onuruna Türkevinde resepsiyon verdi. Resepsiyonda konuşan Başkonsolos Bilgen, 2012 yılına Türkevi'nde böyle güzel bir etkinlikle başlamaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, Türk film endüstrisinin son derece iyi işler yaptığını, genç beyinlerin hayat görüşlerini sinemaya aktardıklarını ve çıtayı yükselttiklerini söyledi. Yönetmen Tolga Karaçelik de konuşmasında New York Başkonsolosu Bilgen'e teşekkür ederek film yapmayı New York'ta öğrendiğini, o yüzden bu ilk filminin de New York'ta gösterilecek olmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti. Filmin yapımcısı Engin Yenidünya da filmin bu geceki gösterimi için biletlerin tükendiğini belirterek Gişe Memuru filminin, 10 yıldır süren Global Lens programı tarafından seçilen ikinci Türk filmi olduğunu, daha önce de yönetmen Reha Erdem'in filminin ABD'de bu kapsamda izlendiğini belirtti. Yenidünya, filmin MoMA'da bir hafta gösterilecek ilk Türk filmi olduğunu da vurguladı. ''Gişe Memuru'' filmi, MoMA'da bugünden itibaren bir hafta boyunca New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak.