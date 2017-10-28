T24 LogoT24 Logo
Spor

Girona-Real Madrid maçında güvenlik endişesi

'Kralın takımı' Real Madrid'in, Katalonya Bölgesi'nde protesto edileceği düşünülüyor

28 Ekim 2017 18:45

La Liga 10. haftasında yarın oynanacak Girona-Real Madrid karşılaşması öncesinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinden dolayı güvenlik endişesi yaşanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Katalonya temsilcisi Girona'nın Real Madrid'i konuk edeceği yarınki lig karşılaşması, güvenlik açısından yüksek riskli maç kategorisinde sınıflandırıldı.

Haberlerde, emniyet birimlerinin güvenlik konusunda garanti vermesine rağmen olası bir olumsuz gelişmede karşılaşmanın seyircisiz oynanabileceği ileri sürüldü.

Real Madrid kafilesini taşıyan takım otobüsünün güvenlik gerekçesiyle Girona kentine götürülmeyeceği ve takımın kaldığı otel çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Zidane yorum yapmaktan kaçındı

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Katalonya'daki siyasi kriz ve ortaya çıkan güvenlik sorunu hakkında değerlendirme yapmaktan kaçındı.

"Bizim cephemizde anormal bir durum yaşanmıyor." diyen Zidane, "Sadece yarınki maçı düşünüyorum. Bunun dışındaki konulara girmem. Her deplasman maçı gibi normal seyahat programımızı yapacağız. Maçın ertelenmesi veya seyircisiz oynanacağı yönünde La Liga'dan bize gelen bir bilgi yok." diye konuştu.

Pablo Machin: Endişe edilecek bir durum yok

Girona Teknik Direktörü Pablo Machin ise endişe edilecek bir durum olmadığını ve yarınki karşılaşmanın bayram havasında geçmesini beklediğini söyledi.

Öte yandan, Girona'daki bağımsızlık yanlısı taraftar grupları, 87 yıl sonra kente ilk kez gelecek Real Madrid kafilesinin protesto edileceği uyarısında bulundu.

 

ETİKETLER

GironaReal MadridLa LigaKatalonyafutbolmaçgüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24