Girona-Real Madrid maçında güvenlik endişesi

La Liga 10. haftasında yarın oynanacak Girona-Real Madrid karşılaşması öncesinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinden dolayı güvenlik endişesi yaşanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Katalonya temsilcisi Girona'nın Real Madrid'i konuk edeceği yarınki lig karşılaşması, güvenlik açısından yüksek riskli maç kategorisinde sınıflandırıldı.

Haberlerde, emniyet birimlerinin güvenlik konusunda garanti vermesine rağmen olası bir olumsuz gelişmede karşılaşmanın seyircisiz oynanabileceği ileri sürüldü.

Real Madrid kafilesini taşıyan takım otobüsünün güvenlik gerekçesiyle Girona kentine götürülmeyeceği ve takımın kaldığı otel çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Zidane yorum yapmaktan kaçındı

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Katalonya'daki siyasi kriz ve ortaya çıkan güvenlik sorunu hakkında değerlendirme yapmaktan kaçındı.

"Bizim cephemizde anormal bir durum yaşanmıyor." diyen Zidane, "Sadece yarınki maçı düşünüyorum. Bunun dışındaki konulara girmem. Her deplasman maçı gibi normal seyahat programımızı yapacağız. Maçın ertelenmesi veya seyircisiz oynanacağı yönünde La Liga'dan bize gelen bir bilgi yok." diye konuştu.

Pablo Machin: Endişe edilecek bir durum yok

Girona Teknik Direktörü Pablo Machin ise endişe edilecek bir durum olmadığını ve yarınki karşılaşmanın bayram havasında geçmesini beklediğini söyledi.

Öte yandan, Girona'daki bağımsızlık yanlısı taraftar grupları, 87 yıl sonra kente ilk kez gelecek Real Madrid kafilesinin protesto edileceği uyarısında bulundu.