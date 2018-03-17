T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Girit'teki Alman konsolosluğunda Afrin işgali

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Alman konsolosluğu, Türkiye'nin Afrin operasyonunu protesto eden bir grup tarafından işgal edildi.

17 Mart 2018 00:02

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Afrin operasyonunu protesto eden bir grup, Girit Adası'nın İraklio (Kandiye) kentindeki Alman konsolosluğunu işgal etti.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Girit Fahri Konsolosunun bürolarına giren kimliği belirsiz kişilerin önemli maddi hasara neden olduğu bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı konunun polise intikal ettirildiğini kaydetti.

Reuters'a konuşan bir Yunan polis yetkilisi ise yüzlerini gizleyen yaklaşık 10 kişilik bir grubun yerel saatle sabah 09.30'da konsolosluk binasını bastığını söyledi. Grup binanın balkonuna Kürtçe, Almanca ve Yunanca olarak "Direniş hayattır" ve "Afrin'le dayanışma" yazılı pankartların yanı sıra PKK ve PYD bayrakları astı. Bir başka polis yetkilisi, protestocuların bazı camları kırdığını söyledi.

AFP'nin kaynak gösterdiği bir polis sözcüsü ise, "Konsolosluğa giren bir grup kişi, duvarlardaki çerçeveleri indirdiler, yerlerine pankartlar astılar. Sonra da gittiler" dedi.

Yunan basını: Erdoğan'a mesaj gönderdiler

Yunan Kathimerini gazetesi, Girit basınına dayandırdığı haberinde, eylemcilerin konsolosluktaki Alman bayrağını alıp gittiğini bildirdi. AFP'ye konuşan polis sözcüsü ise eylemcilerin Alman bayrağını alıp götürdüğü yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Olay sırasında konsoloslukta koruma bulunmadığını belirten yerel basın, protestocuların olay esnasında binada olmayan Alman konsolosun faks ve e-posta adresi üzerinden Atina'daki Türk Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajlar gönderdiğini bildirdi.

Gözaltı yok

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, AFP işgalle ilgili olarak gözaltına alınan bulunmadığını kaydetti.

Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG kontrolündeki Afrin'e 20 Ocak'ta askeri operasyon başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Afrin bölgesinin dörtte üçlük bölümünde kontrolü sağladığını" söyledi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunanistan Girit Adası AlmanTürkiye AfrinSilahlı KuvvetleriOcakAfrinGirit AdasıAlmanDışişleri BakanlığındanGirit Fahri KonsolosununDışişleri BakanlığıYunanKürtçe AlmancaYunancaPKKPYDErdoğanKathimerini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24