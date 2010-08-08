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Dünya

GİRİT'TE SİRTAKİ REKORU ATİNA (A.A)

08 Ağustos 2010 15:03

-GİRİT'TE SİRTAKİ REKORU ATİNA (A.A) - 08.08.2010 - Yunanistan'ın Girit adasında 150 binden fazla kişi aynı anda sirtaki oynayarak dünya rekoru kırmaya çalıştı. Ülkelerindeki ekonomik darboğazın kasvetini dağıtmak isteyen binlerce kişi, dün, polisin de trafiği durdurduğu Girit'in 200 kilometrelik anayolunda insan zinciri oluşturarak 15 dakika kadar sirtaki oynadı. Etkinliğin başorganizatörü Sipros Prevezanos, "Bugün, parayla ilgisi olmayan umut mesajı yolladık. Paradan daha önemli değerler olduğunu kanıtladık" dedi.  Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi de daha önce en çok sayıda sirtaki yapanlara dair bir rekor bulunmadığını, bu girişimin rekorlar kitabına girmesini beklediğini söyledi.

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