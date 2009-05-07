Girit açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.



Yunan basın-yayın organları, Avrupa Yer Bilimleri Enstitüsü verilerine dayandırdıkları haberlerinde, sarsıntının merkez üssünün, başkent Atina'nın 340 kilometre güneydoğusunda yer alan Girit Adası'nın güneyindeki "Paleokastro" bölgesinin 86 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdular.



Depremin 80 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtilen haberlerde, sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi.

