MESS: Dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play, MEXT ile İstanbul’a geliyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), “dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play’i Türkiye’ye getirdiğini” açıkladı. Dünyada 20 ülkede ofisi bulunan Plug and Play’in İstanbul Platformu’nun, MESS’in teknoloji merkezi MEXT’in içinde yer alacağı kaydedildi.

MESS’ten yapılan açıklamada, “yaklaşık 9 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play’in, dünya çapında pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşmasını (unicorn) sağladığı kaydedildi.



MESS’ten konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:



“Plug and Play İstanbul Platformu, kendi fikrini hayata geçiren girişimciler için eşsiz fırsatlar sunuyor. Girişimciler, Türkiye’nin önde gelen 250 sanayi şirketi olan MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme ve ortaklık kurma imkânı bulabilecekler. Aynı zamanda Plug and Play aracılığıyla küresel yatırımcılarla buluşarak roket hızıyla gelişme imkânına kavuşacak.

Plug and Play İstanbul Platformu, MESS üyesi olan, ülkemizin önde gelen 250 sanayi kuruluşunun rekabet gücünü artırmasına katkıda bulunacak. Sanayiciler, yerli girişimcilerin yanı sıra Plug and Play İstanbul Platformu’nun küresel havuzundaki 40 binden fazla girişimcinin inovatif çözümleriyle tanışma olanağı bulacak. Türkiye ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren ve ekonomiye her yıl 60 milyar dolardan fazla katkıda bulunan MESS üyelerinin ihracat ve istihdam potansiyelleri gelişecek.

Plug and Play’in tüm ekosistemini Türkiye’ye taşıyacak olan platform, İstanbul’un girişimcilikte ve açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacak.

İş birliğinin detaylarını MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Plug and Play Kurucusu ve CEO’su Saeed Amidi paylaşacak. Konuşmaların ardından 'Kurumsal İnovasyon, Girişimci ve Yatırımcı Dinamikleri’ konulu panel yer alacak. Panelde, girişimcilik ekosisteminden küresel ve yerel konuklar yer alacak.

14 Ocak Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında ntv.com.tr’de canlı yayınlanacak olan lansman, fortuneturkey.com, egirişim.webrazzi.com mess.org.tr adreslerinden de eş zamanlı olarak takip edilebilecek.”