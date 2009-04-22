Girişimciler çevre için 783 milyon lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) girişimlerde çevre harcama istatistiklerine göre, 2007'de araştırma kapsamındaki girişimlerin toplam çevresel harcamaları 783 milyon lira olarak tahmin edildi.



TÜİK, 2007 yılına ilişkin "Girişimlerde Çevresel Harcama İstatistikleri" verilerini açıkladı.



Buna göre, 2007 yılında imalat sanayi sektörünün çevresel harcamaları, 470 milyon lirası cari harcamalar ve 178 milyon lirası yatırım harcamaları olmak üzere toplam 648 milyon lira, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörünün çevresel harcamaları, 47 milyon lirası cari harcamalar ve 61 milyon lirası yatırım harcamaları olmak üzere toplam 108 milyon lira, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün çevresel harcamaları ise 19 milyon lirası cari harcamalar ve 8 milyon lirası yatırım harcamaları olmak üzere toplam 27 milyon lira olarak tahmin edildi.



Atık su yönetimine yatırım



TÜİK'e göre, 2007 yılında çevresel yatırım harcamaları atıksu yönetimi, dış ortam havasını ve iklimi koruma ile atık yönetiminde yoğunlaştı. İmalat sanayi sektöründe çevresel yatırım harcamalarının yüzde 50'sini atık su yönetimi, yüzde 36'sını ise dış ortam havasını ve iklimi koruma için yapılan harcamalar oluşturdu.



Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründe çevresel yatırım harcamalarının yüzde 37'sini atık yönetimi, yüzde 32'sini ise dış ortam havasını ve iklimi koruma için yapılan harcamaları kapsadı.



Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise çevresel yatırım harcamalarının yüzde 48'ini atık yönetimi, yüzde 21'ini toprak ve yeraltı suyunu koruma, yüzde 18'ini ise atıksu yönetimi için yapılan harcamalar oluşturdu.



2007 yılında girişimlerin çevresel gelirleri içinde yan ürünlerden elde edilen gelirler en yüksek paya sahip oldu. Madencilik ve taşocakçılığı çevresel gelirlerinin yüzde 98'i, imalat sanayi çevresel gelirlerinin yüzde 94'ü, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı çevresel gelirlerinin yüzde 78'i yan ürünlerden elde edilen gelirlerden oluştu.



Yan ürünlerden elde edilen gelirler ağırlıklı olarak madencilik ve taşocakçılığı sektöründe çevresel faaliyetler sonucu geri kazanılan malzemelerden, imalat sanayi ile elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörlerinde ise hurda/atık satışından elde edildi.



Girişimlerde ilk kez 2007 yılı için gerçekleştirilen çevresel harcama istatistikleri araştırması, madencilik ve taşocakçılığı, imalat sanayi, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörlerinin çevresel harcama ve gelirlerinin tespiti amacıyla yıllık olarak yapılıyor.



Araştırma, madencilik ve taşocakçılığı ile imalat sanayi sektörleri için 10 ve daha fazla kişi çalışan girişimlerden, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 1305 girişim ile elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründeki girişimlerin tamamında uygulandı.

