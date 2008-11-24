Giricek ve Semih dönüyor



Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen'den sonra Aliağa Petkim'e de yenilen Fenerbahçe Ülker'de, şube direktörü Nedim Karakaş, as oyuncularının sakatlığı nedeniyle inişli çıkışlı grafik çizmelerinin normal olduğunu söyledi.



Karakaş, zorlu dönemde takımda önemli oyuncuların sakatlığı bulunduğunu belirterek, ''Üst üste zor maçlar oynuyoruz. 5 as oyuncumuzun sakatlığında inişli çıkışlı grafik olacaktır. Takımda yorgunluk da hissediliyor. Aliağa Petkim de iyi oynadı ve maça iyi konsantre olmuşlar'' dedi.



Aliağa Petkim maçının Avrupa Ligi'nde 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacakları Lottomatica Roma maçı için ölçü olmayacağını ifade eden Nedim Karakaş, ''İtalya'ya kazanmak için gideceğiz. Rakibimiz şu anda grupta form durumu en yüksek olan takım. Ayrıca bu maç iki takım için de grup birinciliği açısından önemli bir maç. Lottomatica Roma sahasında kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak bizim hedefimiz galip gelmek'' diye konuştu.



Fenerbahçe Ülker, Lottomatica Roma maçı için 26 Kasım Çarşamba günü İtalya'ya gidecek. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Giricek ve Semih'in de İtalya'ya götürüleceği bildirildi.







