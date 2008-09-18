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Spor

Giricek: Kendimi ispat etmek istiyorum

Fenerbahçe Ülker'in NBA takımlarından Phoenix Suns'tan transfer ettiği Hırvat oyuncu Gordan Giricek, uzun bir aradan sonra Avrupa'ya geri döndüğünü ve kendini yeniden ispat etmek istedi&

18 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe Ülker'in NBA takımlarından Phoenix Suns'tan transfer ettiği Hırvat oyuncu Gordan Giricek, uzun bir aradan sonra Avrupa'ya geri döndüğünü ve kendini yeniden ispat etmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gordan Giricek, sarı-lacivertli ekipte kendisini yeniden ispat etmek istediğini ifade etti.

Hırvat oyuncunun ''www.euroleague.net''e yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde de yer aldı.

Uzun süre NBA'de forma giyen Giricek, geçen zamanın ardından Avrupa'da oynayacak olmanın kendisine büyük mutluluk vereceğini ifade ederek, ''Uzun süredir NBA'deydim ve açıkçası Avrupa basketbolundan oldukça uzak kaldım. Euroleague'e yeniden uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha önce Cibona Zagreb ve CSKA Moskova'da oynamıştım. Avrupa'ya yeniden alışıp, yeni sezonda takımıma elimden gelen katkıyı yapmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Ülker formasıyle kendisini yeniden ispat etmek istediğini vurgulayan Giricek, "Fenerbahçe Ülker iyi bir takım. Burada kendimi yeniden ispat etmek istiyorum. Tüm NBA oyuncuları genelde para için Avrupa'yı tercih eder, ancak ben daha büyük başarılar yakalamak için Avrupa'ya döndüm''şeklinde konuştu.

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