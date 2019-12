Giricek iyileşti ama...

Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi maçında oyuncuların, antrenör Bogdan Tanjevic'in istediklerini sahada uyguladığını ve farklı galip geldiklerini söyledi.



Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her maça aynı basketbolu oynamak için çıktıklarını belirterek, "Her zaman antrenörümüz Tanjevic'in istediği gibi oynamak istiyoruz. Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi maçında da istediğimiz oyunu oynadık ve farklı kazandık. Ligde 4-5 maçta 30 sayının üstünde farka ulaştık. Ancak antrenörümüzün istedikleri yapılmayınca Darüşşafaka Cooper Tires maçı gibi kayıplar yaşanıyor" dedi.



Türkiye'deki ligin Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olduğunu vurgulayan Nedim Karakaş, şöyle devam etti:



"Ligde 8-10 takım her maçı kazanabilecek güçte. Kadro derinliği olan takımlar daha avantajlı durumda, ancak sahaya çıkıp mücadele eden takımlar maça ortak oluyor. Beşiktaş Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown karşısında iki yabancısından yoksun çıkmasına rağmen, iyi mücadele edip maçı kazandı. Biz daima zirveyi hedefliyoruz. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde tamamlarız."



Karakaş, tedavisi süren Giricek'in ağrılarının geçtiğini kaydederek, "Ancak biz daha önce iki kez yaptığımız gibi aceleci davranmayıp, Giricek'in tam iyileşmeden dönmesini istemiyoruz. Onun tamamen iyileştikten sonra aramıza dönmesini istiyoruz. Çünkü bunun sıkıntısını 2 kez çektik" diyerek sözlerini tamamladı.