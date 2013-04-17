T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gırgır'dan Erdoğan Bayraktarlı, Penguen'den Ömer Hayyamlı kapak

Gırgır dergisi Erdoğan Bayraktar'ı, Penguen de Ömer Hayyam'ı kapağına taşıdı

17 Nisan 2013 15:44

Haftalık mizah dergisi Penguen ve Gırgır bu haftaki kapaklarında son günlerde tartışma konusu olan Fazıl Say ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı taşıdı.

Penguen ve Gırgır dergilerinin yeni sayıları piyasaya çıktı.

Penguen dergisi, bu haftaki kapağına piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Ömer Hayyam'ın bir beyitini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşması üzerine hakkında açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırılmasını taşıdı.

İşte Penguen'in bu haftaki kapağı:

\

Gırgır dergisi de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kendisinden yardım isteyen kanser hastası üniversite öğrencisi bir kızın cebine para koyup ilaçlarını kendisinin almasını istemesi ve "düşürme" diye uyarmasını kapağında yer verdi.

İşte Gırgır'ın bu haftaki kapağı:

\

ETİKETLER

gırgırpenguendergikapakömer hayyamfazıl sayerdoğan bayraktar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24