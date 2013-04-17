Gırgır'dan Erdoğan Bayraktarlı, Penguen'den Ömer Hayyamlı kapak

Haftalık mizah dergisi Penguen ve Gırgır bu haftaki kapaklarında son günlerde tartışma konusu olan Fazıl Say ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı taşıdı.

Penguen ve Gırgır dergilerinin yeni sayıları piyasaya çıktı.

Penguen dergisi, bu haftaki kapağına piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Ömer Hayyam'ın bir beyitini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşması üzerine hakkında açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırılmasını taşıdı.

İşte Penguen'in bu haftaki kapağı :

Gırgır dergisi de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kendisinden yardım isteyen kanser hastası üniversite öğrencisi bir kızın cebine para koyup ilaçlarını kendisinin almasını istemesi ve "düşürme" diye uyarmasını kapağında yer verdi.