Giresunspor beraberlik serisine son vermek istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig’de son oynadığı 3 maçı da beraberlikle kapatan Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor maçını kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Hafta sonu sahasında oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdüren yeşil beyazlı ekip bugün taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Metin Diyadin, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, Manisaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Diyadin, \"Son üç haftayı beraberliklerle kapattık. Manisa maçını bu beraberliklerin ardından her anlamda kazanmamız gerekiyor. Futbolda her şey var ama kendi evimizdeki maçı kazanarak hem ligdeki yerimizi hem de namağlup durumumuzu korumalıyız” dedi.

Manisaspor maçının önemli olduğuna dikkat çeken Diyadin, \"Hangi takım olursa olsun bütün maçların zor tarafı vardır. Her maça final gözüyle bakıp tek tek maçları düşünüyoruz. Bu maça da iyi hazırlanıyoruz, her şeyimizle galip gelmek ve coşkulu oyunumuzla kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz\" diyerek taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Akın Çorap Giresunspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Aykut Demir de takımla birlikte çalışmalara başladı. Aykut’un hırsı teknik direktör Diyadin’i mutlu etti.

FOTOĞRAFLI