T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na fındıklı destek

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Tirebolu İlçe Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere fındık kampanyası başlattıklarını

31 Ocak 2018 14:53

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Tirebolu İlçe Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere fındık kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yaman, “Afrin’deki Mehmetçiğimize, Tirebolu halkının yanında olduğunu hissettirmek amacıyla yöremizin fındığı ulaştırılacaktır” dedi.
Tirebolu İlçe Ziraat Odası Başkanı Yaman, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere fındık kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tirebolu Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen kampanyayla bilgi veren Yaman, her zaman askerlerin yanında olduklarını vurguladı. Kampanyanın 7 Şubat gününe kadar süreceğini ve yöre halkından da fındık desteği beklediklerini belirten Başkan Yaman, \"Hem terör belasından kurtulmak hem de bölgede kalıcı barışı sağlamak için Afrin\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katkı vermek, millet ve ordu dayanışmasına destek olmak, Tirebolu insanın yeniden \'milli mücadele ruhu\' içerisinde Mehmetçiğinin yanında olduğunu hissettirmek için Tirebolu fındığımızı Mehmetçiğimize ulaştırmak adına bir faaliyet başlatmış bulunmaktayız. Bu ve buna benzer kampanyaları, milletimizin bu zor süreçte birlik ve beraberlik içerisinde, ordusunun her daim yanında olduğu hissiyatını yansıtması açısından önemli bulmaktayız\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHAGİRESUNun TireboluZiraat Odası Başkanı Erim Yaman Türk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıYamanMehmetçiğimize TireboluTireboluZiraat Odası Başkanı YamanTirebolu Ziraat OdasıMuhtarlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24