Giresun'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na fındıklı destek

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Tirebolu İlçe Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere fındık kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yaman, “Afrin’deki Mehmetçiğimize, Tirebolu halkının yanında olduğunu hissettirmek amacıyla yöremizin fındığı ulaştırılacaktır” dedi.

Tirebolu İlçe Ziraat Odası Başkanı Yaman, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere fındık kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tirebolu Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen kampanyayla bilgi veren Yaman, her zaman askerlerin yanında olduklarını vurguladı. Kampanyanın 7 Şubat gününe kadar süreceğini ve yöre halkından da fındık desteği beklediklerini belirten Başkan Yaman, \"Hem terör belasından kurtulmak hem de bölgede kalıcı barışı sağlamak için Afrin\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katkı vermek, millet ve ordu dayanışmasına destek olmak, Tirebolu insanın yeniden \'milli mücadele ruhu\' içerisinde Mehmetçiğinin yanında olduğunu hissettirmek için Tirebolu fındığımızı Mehmetçiğimize ulaştırmak adına bir faaliyet başlatmış bulunmaktayız. Bu ve buna benzer kampanyaları, milletimizin bu zor süreçte birlik ve beraberlik içerisinde, ordusunun her daim yanında olduğu hissiyatını yansıtması açısından önemli bulmaktayız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI