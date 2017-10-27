Giresun’da yakalanan PKK'lı terörist: 3 aydır nefes alamıyorduk

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda halkın ihbarı sonucu 3 gün önce yakalanan Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit edildiği saldırıya katıldığı belirlenen \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan’ın sorgusu sürüyor.

Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını belirten teröristin, arazide yer göstermesiyle PKK’lı grubun sürekli yer değiştirdiği çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu süren ve ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler veren ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bugünde Giresun\'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Yakalandığında üzerindeki kıyafetleri çıkarılan ve başka kıyafetler giydirilen terörist, elleri kelepçeli halde araziye götürüldü. PKK’lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin yeni sığınakları da gösterdiği öğrenildi. Teröristin arazide yer göstermesiyle başlatılan aramalarda PKK’lı grubun sürekli yer değiştirmesi sebebiyle küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu ortaya çıktı. Bölgede tespit edilen yeni sığınaklar imha edilmeye başlandı.

\"3 AYDIR NEFES ALAMIYORDUK”

Giresun’da yakalanan ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde, 3 aydır bölgede yoğunlaştırılan operasyonlar nedeniyle zor duruma kaldıklarını anlattı. Terörist, “Biz üç aydır bölgede nefes alamıyorduk. Baktığımız hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve askerler vardı. Bölgede sıkışmış durumdaydık ve bu nedenle yiyecek bulmakta zorlanıyorduk. Bende yiyecek bulmak için silahımı arkadaşlara bırakarak köye inmeye karar verdim. Gruptaki arkadaşlar da bana ‘Git ama yakalanırsan yerimizi söyleme’ diyerek uyardı. Böylece yaylaya indim” dediği öğrenildi.

BOŞALTILAN YAYLA EVLERİNE GÖZETİM

Bu arada PKK’lı terörist Tolucan’ın sağ olarak ele geçirilmesinin ardından bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Sonbaharla birlikte yaylalarda geri dönüşün başlamasıyla birlikte bölgedeki yayla evlerinin boşaltılması ile terörist grupların bu evlere sızabileceği ihtimali üzerine yayla evleri kontrol edilmeye başlandı. Çok sayıda Özel Harekat Polisi, Jandarma ve zırhlı araçların da destek verdiği operasyonlarla 2 ayrı grup halinde 7-8 kişi olduğu sanılan teröristlerin yakalanması için operasyonların süreceği belirtildi.

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