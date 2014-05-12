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Giresun'da otobüs biletlerine 18 yaş sınırı getirildi

Giresun'da kayıp çocuk olaylarının önüne geçilmesi için kent genelinde 18 yaşından küçüklere şehirler arası otobüs bileti satılamayacak

12 Mayıs 2014 18:20

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Giresun ili sınırları içerisinde çocuklara şehirler arası yolcu bileti satışı" hakkında yönerge hazırlandı. Yönerge, Giresun Valisi Hasan Karahan tarafından imzalanarak uygulamaya konuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, uygulamaya girecek yönergeyle, "Giresun'da ailesinin veya kaldığı kurumun bilgisi dışında evden ya da yurtlardan kaçan veya kayıp olan çocuklar ile gençlerin başlarına gelebilecek olumsuz olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi ve ailelerdeki kayıp çocuk infiallerinin yaşanmaması" hedefleniyor. Uygulamaya göre, şehirler arası otobüs terminallerindeki firmalar ile bunların acenteleri ve bilet satış yerlerinde, 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.

Yönergeyle, 18 yaşından küçüklerin seyahat edebilmeleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcilerinin bulunması zorunluluğu ya da tutanaklı onayı gerekecek.

Yönergede belirtilen konulara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulanacak.

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