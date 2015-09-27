Giresun'da Jandarma binasına saldırı; 4 kişi yaralandı

Giresun'un Güce ilçesinde Jandarma binasına PKK tarafından taciz ateşi açıldı. Yakındaki bir okul bahçesinde yapılan düğündeki 4 kişi seken kurşunlardan hafif şekilde yaralanırken, çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Valisi Hasan Karahan, Güce ilçesinde jandarma karakoluna saat 21.00 sıralarında PKK'lılarca taciz ateşi açıldığını söyledi. Taciz ateşine askerlerin de karşılık verdiğini kaydeden Vali Karahan, "Teröristlerin sağa sola ateş etmeleri sırasında Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan düğünde 3'ü kadın 4 kişi seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikeleri yok. Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor" dedi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel de, Soğukpınar mevkisinde jandarma binasında yaklaşık 400 metre mesafeden önce roketle, ardından uzun namlulu tüfeklerle saldırı yapıldığını söyledi. Geçgel, "Jandarma binasına yaklaşık 100 metre mesafedeki okulun bahçesinde yapılan düğüne katılan bazı vatandaşlarımız yaralandı. Çok şükür hayati tehlikeleri yok. Seken kurşunlarla yaralandılar. Çevredeki araçlara, evlere ve karakol binasına çok sayıda kurşun isabet etti" diye konuştu.

Olay sonrası jandarma binası ve okul çevresinde güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.